Trẻ mầm non tại TP.HCM sẽ đến trường lại từ sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất thời gian đến trường với trẻ mầm non là từ tháng 2/2022, tức sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Từ hôm nay (4/1) các học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 tại TP.HCM đã chính thức đi học trực tiếp trở lại theo quyết định của UBND TP.HCM. Ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục, đơn vị hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa sẽ được tổ chức học tập trực tiếp khi đảm bảo đủ các điều kiện.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các khối còn lại, tức học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 và trẻ em mầm non. Dẫn tin từ Pháp Luật online, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở GD&ĐT việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau Tết Nguyên đán năm 2022 cho các em.

Trong đó, đơn trình gần đây của Sở GD&ĐT TP.HCM đã đề xuất thời gian đến trường với trẻ mầm non là từ tháng 2, tức sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ảnh minh họa: Internet

Việc đến trường của trẻ sẽ dựa trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Do đây là nhóm trẻ đến trường trễ hơn một học kỳ, nên Sở dự kiến, năm học của khối lớp này kết thúc vào cuối tháng 7/2022. Việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 dự kiến hoàn thành trước ngày 31/7/2022.

TP.HCM: Đón gần 700.000 học sinh chính thức trở lại trường Hôm nay, các trường THCS, THPT tại TP.HCM tổ chức đón gần 700.000 học sinh (HS) từ khối lớp 7 trở lên bắt đầu đi học trực tiếp tại trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tre-mam-non-tai-tphcm-se-den-truong-lai-tu-sau-tet-nguyen-dan-nham-dan-nam-2022-444343.html