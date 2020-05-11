TPHCM: Bé trai sơ sinh bị bỏ trong túi nylon quấn băng keo, vứt trong thùng rác

Xã hội 11/05/2020 11:34

Người dân phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác ở quận Bình Tân (TP.HCM) nên đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Mới đây, tại quận Bình Tân (TP.HCM) xảy ra trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác khiến nhiều người xót xa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 9/5, anh H. (ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đang đi làm thì nghe vợ gọi điện thoại báo có một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác phía đối diện nhà.

Cháu bé bị bỏ trong túi nylon, bên trong có một ít vải, quần áo, bên ngoài được quấn băng keo, sau đó bỏ vào thùng rác.

Thùng rác màu đen được đặt trên vỉa hè, phía trước một miếng đất trống được bao bọc bằng hàng rào tôn màu xanh. Miếng đất này đối diện nhà anh H. Một thanh niên gần nhà anh H. đi bán bánh mì đã phát hiện và hô hoán.

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Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Lúc này, vợ anh H. cùng nhiều hàng xóm chạy ra, ẵm đứa bé ra khỏi túi nylon, đưa đi cấp cứu tại một phòng khám gần đó.

Những người chứng kiến sự việc đã góp tiền mua sữa, quần áo, tã lót cho em bé. Được biết, bé trai nặng khoảng 3 ký, ăn ngủ đều tốt. 

Gia đình anh H. rất mến bé trai, muốn tạm thời chăm sóc cho bé đến khi nào tìm ra mẹ ruột hoặc có người tốt nhận nuôi. 

Bà Nguyễn Ngọc Thắm, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, cho biết phường đã nắm sự việc, cử cán bộ xuống lập biên bản, phối hợp cùng lực lượng công an, khu phố tiến hành xác minh.

Hiện bé đã được gửi lên Bệnh viện quận Bình Tân để kiểm tra, xét nghiệm tổng quát nhằm theo dõi tình hình sức khỏe.

Phía phường cũng đã phát đi thông báo tìm nhân thân cho em bé bị bỏ rơi, nếu quá số ngày quy định mà không ai đến nhận, phường sẽ làm thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật. 

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến bu cắn khắp người

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong khu nghĩa địa, kiến bu cắn khắp người

Phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, người dân lập tức đưa bé gái này đến trạm y tế thăm khám, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

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