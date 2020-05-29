TP.HCM: Bàng hoàng phát hiện thi thể đang phân hủy trong trung tâm thương mại

Xã hội 29/05/2020 16:03

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác định thân nhân của một người được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại trung tâm thương mại ở TP.HCM.

Mới đây, Cơ quan Công an quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết vào 17 giờ ngày 14/5, người dân phát hiện một người chết trong tư thể treo cổ tại lầu 6 của tòa nhà Trung tâm thương mại Pico Plaza (số 20 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình). Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thi thể đã bị phân hủy nặng, trên người không có giấy tờ tùy thân.

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Hiện cơ quan công an đang xác định danh tính người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ trại TP. HCM - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin trên Thanh niên, nạn nhân được xác định là nam, cao khoảng 1m68, đội mũ lưỡi trai màu đen, tóc ngắn, đeo khẩu trang vải màu đen, mặc áo thun trắng, quần tây kaki xám, dây thắt lưng màu đen, quần đùi bên trong có sọc caro trắng xanh đen.

Cơ quan Công an quận Tân Bình cho biết vẫn chưa xác định được danh tính nạn nhân, thi thể cũng chưa có người đến nhận. 

Mới đây, tại Hà Nội người dân cũng vừa phát hiện một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Theo đó, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 28/5, người dân tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa phát hiện nam thanh niên tử vong tại phòng ngủ nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Được biết, nạn nhân sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội. Căn nhà xảy ra vụ việc có 3 tầng, tầng 1 căn nhà được sử dụng để kinh doanh quán ăn, nạn nhân tử vong tại tầng 3.

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Ngôi nhà người dân phát hiện vụ việc - Ảnh: Internet

Thời điểm phát hiện vụ việc, bố mẹ nạn nhân vẫn đang buôn bán ở tầng 1. Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân đã treo cổ tự tử. Được biết, bình thường nạn nhân rất ngoan, không gây gổ với ai, cũng hay giúp đỡ gia đình buôn bán.

Nam sinh viên được phát hiện treo cổ trong phòng ngủ: Bố mẹ bán hàng dưới nhà không hay biết

Nam sinh viên được phát hiện treo cổ trong phòng ngủ: Bố mẹ bán hàng dưới nhà không hay biết

Nam sinh viên năm 3 được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng riêng trên tầng 3 của căn nhà, nghi do tự tử.

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