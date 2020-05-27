Vài ngày trước khi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, B. có nói với gia đình là sẽ nghỉ học. Nạn nhân đang là học sinh lớp 4.

Trao đổi với báo chí, ông Đỗ Văn Thơm, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một học sinh tiểu học chết trong tư thế treo cổ.

Người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng khi hay tin B. chết trong tư thế treo cổ trên cây chôm chôm - Ảnh: Internet

Nạn nhân là em L.Đ.B (9 tuổi, học sinh lớp 4B trường Tiểu học Trần Quốc Toản xã Mỹ Đức). Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 20 giờ tối 26/5, gia đình và người dân địa phương tá hỏa phát hiện em B. treo cổ trên cây chôm chôm sau vườn. Thấy vậy, người nhà nhanh chóng tháo dây thừng, đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đạ Tẻh nhưng bé đã tử vong.

Được biết, tại trường em B. có học lực trung bình khá, hạnh kiểm tốt. Trước khi xảy ra vụ việc, B. vẫn đến lớp học bình thường và không có biểu hiện lạ gì. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, trước đó vài ngày, em B. có nói với gia đình sẽ nghỉ học.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và động viên gia đình em B.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, UBND xã Mỹ Đức ứng trước 5 triệu đồng từ ngân sách hỗ trợ gia đình nạn nhân để lo hậu sự. Về phía nhà trường cũng đã tổ chức thăm hỏi và động viên giúp gia đình vượt qua nỗi đau này.

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