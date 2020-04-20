Sau khi ngủ dậy, không thấy vợ đâu, người chồng vội vã kiểm tra thì phát hiện chị Nga chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Mới đây, công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng liên quan đến vụ một người phụ nữ được phát hiện treo cổ tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Nga (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tại ngôi nhà nằm trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/4 chồng chị Nga tỉnh dậy nhưng không thấy vợ đâu. Sau khi kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ.

Sau khi cãi nhau, người chồng phát hiện vợ treo cổ tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc nạn nhân sống cùng chồng và các con. Tối ngày hôm trước, chị Nga xảy ra mâu thuẫn với chồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Vào tháng 12/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ sau khi cãi nhau với vợ.

Người vợ từ quê lên phòng trọ thì phát hiện chồng treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 31/12, người vợ từ quê về lại phòng trọ nằm trên đường D13, thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tìm chồng nhưng cửa phòng đóng kín. Nghi có chuyện chẳng lành, chị nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện anh Nguyễn Chí Độ (34 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, trước đó hai vợ chồng cãi nhau, người vợ đưa con về quê sinh sống.

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