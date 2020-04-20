Bình Dương: Ngủ dậy, chồng bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ sau trận cãi vã

Xã hội 20/04/2020 16:04

Sau khi ngủ dậy, không thấy vợ đâu, người chồng vội vã kiểm tra thì phát hiện chị Nga chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Mới đây, công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng liên quan đến vụ một người phụ nữ được phát hiện treo cổ tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Nga (27 tuổi, quê Hà Tĩnh, ngụ tại ngôi nhà nằm trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương). Theo thông tin trên Tổ quốc, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 20/4 chồng chị Nga tỉnh dậy nhưng không thấy vợ đâu. Sau khi kiểm tra, anh bàng hoàng phát hiện vợ chết trong tư thế treo cổ.

treo co tai nha rieng 1
Sau khi cãi nhau, người chồng phát hiện vợ treo cổ tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc nạn nhân sống cùng chồng và các con. Tối ngày hôm trước, chị Nga xảy ra mâu thuẫn với chồng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Vào tháng 12/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ người đàn ông treo cổ chết trong phòng trọ sau khi cãi nhau với vợ.

treo co tai nha rieng 2
Người vợ từ quê lên phòng trọ thì phát hiện chồng treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Cụ thể, vào ngày 31/12, người vợ từ quê về lại phòng trọ nằm trên đường D13, thuộc phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tìm chồng nhưng cửa phòng đóng kín. Nghi có chuyện chẳng lành, chị nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện anh Nguyễn Chí Độ (34 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ. Được biết, trước đó hai vợ chồng cãi nhau, người vợ đưa con về quê sinh sống. 

Ấn Độ: Không nghe lời bác sĩ, người đàn ông khẳng định mình nhiễm virus Covid-19, treo cổ tự tử vì sợ lây cho vợ con

Ấn Độ: Không nghe lời bác sĩ, người đàn ông khẳng định mình nhiễm virus Covid-19, treo cổ tự tử vì sợ lây cho vợ con

Người đàn ông Ấn Độ đã tự kết liễu đời mình sau khi tự khẳng định rằng bản thân ông đã nhiễm virus Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương cãi nhau với chồng treo cổ tự tử

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản