Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh của nữ sinh viên treo cổ ở Bình Dương: ‘Xin đưa con đi hỏa táng để tro cốt ở cạnh ba mẹ’

Xã hội 12/01/2020 15:47

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên treo cổ tự tử ở Bình Dương, trước đó nạn nhân đã viết một bức thư tuyệt mệnh gửi cho gia đình.

Mới đây, đại diện Công an phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nữ sinh treo cổ tự tử. Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên cơ quan điều tra Công an TP. Thủ Dầu Một. Nạn nhân là L.T.T.T (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương).

Thông tin trên Đất Việt cho biết trước khi tự tử, T. có để lại một bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, nạn nhân gửi lời xin lỗi đến ba mẹ. Đồng thời T. còn hé lộ những khó khăn mà mình gặp phải. Vì không thể vượt qua nên nữ sinh này đã tìm đến cái chết.

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Trong lúc đến nhà mượn máy tính, người bạn phát hiện T. treo cổ tự tử trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Trong thư, nữ sinh T. viết: “Con gái có lỗi với ba mẹ, con ngàn vạn lần xin lỗi ba mẹ. Là do con quá yếu đuối, con không thể tự mình vượt qua khó khăn.

Kiếp này con không thể đáp đền ơn sinh thành, nghĩa dưỡng dục. Kiếp sau con nguyện làm bất kể thứ gì để đền đáp. Xin ba mẹ mang con đi hỏa táng, để tro cốt con được ở bên cạnh ba mẹ. Đừng để con ở dưới lòng đất lạnh lẽo ngoài kia nha ba mẹ. Con yêu ba mẹ.

Bảo T. thông báo đến thầy cô, bạn bè của con để họ đến tiễn con nhé! Con nhớ họ lắm!”.

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Trong thư tuyệt mệnh, T. gửi lời xin lỗi đến ba mẹ - Ảnh: Internet

 Sau khi bức thư được chia sẻ, ai nấy đều không khỏi đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào tối 10/1, một người bạn đến phòng T. trên đường Nguyễn Văn Lên, phường Phú Lợi để lấy máy tính đã hỏi mượn trước đó.

Tuy nhiên, khi đến phòng trọ, người này gọi mãi nhưng không thấy T. trả lời, cửa lại chốt từ bên trong nên nghi có chuyện chẳng lành. Sau khi nhìn qua khe cửa, cô phát hiện T. treo cổ trong phòng trọ.

Được biết nạn nhân là sinh viên của trường đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo hàng xóm và bạn bè, T. có tính cách khá hiền lành. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân không có biểu hiện gì bất thường.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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Từ khóa:   Bình Dương treo cổ trong phòng trọ thư tuyệt mệnh

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