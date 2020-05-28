Nam sinh viên được phát hiện treo cổ trong phòng ngủ: Bố mẹ bán hàng dưới nhà không hay biết

Xã hội 28/05/2020 16:24

Nam sinh viên năm 3 được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại phòng riêng trên tầng 3 của căn nhà, nghi do tự tử.

Mới đây, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết đơn vị này đang phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ nam thanh niên được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ xảy ra trên địa bàn.

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Ngôi nhà người dân phát hiện nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng 28/5, người dân tại ngõ 59 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa phát hiện nam thanh niên tử vong tại phòng ngủ nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Được biết nạn nhân sinh năm 1999, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội. Căn nhà xảy ra có 3 tầng, tầng 1 căn nhà được gia đình sử dụng để kinh doanh quán ăn, nạn nhân tử vong trên tầng 3.

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Thời điểm thi thể nam sinh được phát hiện, bố mẹ nạn nhân vẫn đang bán hàng ở tầng 1 - Ảnh: Internet

Thời điểm phát hiện vụ việc, bố mẹ nạn nhân vẫn đang bán hàng tại tầng 1. Theo chia sẻ của hàng xóm, bình thường nạn nhân rất ngoan, không gây gổ với ai. Khi được nghỉ học, nam sinh này thường xuống phụ bố mẹ buôn bán.

Theo kết luận ban đầu của cơ quan điều tra, nạn nhân đã treo cổ tự tử. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Vài ngày trước khi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, B. có nói với gia đình là sẽ nghỉ học. Nạn nhân đang là học sinh lớp 4.

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