Sau khi vào công ty, một công nhân phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử bên trong. Tại đây, mọi người phát hiện thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Sáng 5/5, công nhân tại một cơ sở sản xuất trên đường Dương Công Khi, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên treo cổ tự tử.

Theo đó, khi thức dậy, mở cửa cho công nhân vệ sinh vào lấy rác, một công nhân phát hiện đồng nghiệp treo cổ tự sát bên trong nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Hiện trường người dân phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, nam thanh niên này được xác định là L.V.C (sinh năm 1996, quê ở Hà Nam). Bên cạnh thi thể nạn nhân, mọi người phát hiện một tờ giấy với nội dung xin lỗi bố mẹ. Theo đó, C. gửi lời xin lỗi bố mẹ vì đã đua đòi, nghe theo lời bạn bè sa ngã và không thể làm lại cuộc đời.

Nội dung của bức thư tuyệt mệnh: “Con xin lỗi mẹ, con là đứa bất hiếu do con đua đòi, nghe bạn bè rủ rê con sa ngã. 3 năm con không về vì con không muốn bố mẹ biết. Con muốn làm lại nhưng con thử nhiều lần mà không bỏ được, con hối hận lắm. Con vui vì có người lo lắng vì con, con xin lỗi. Bố đừng chửi mẹ nữa, con xin lỗi bố đã làm bố thất vọng. Con xin lỗi, bố hãy bỏ rượu đi, đừng cãi nhau với mẹ nữa. Con xin lỗi bố”.

Thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân đã làm việc tại công ty được hơn 1 năm. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Người nhà nạn nhân sau đó cũng đã có mặt, làm thủ tục đưa thi thể về quê an táng.

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