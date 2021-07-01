Toàn cảnh những màn 'lật mặt' chấn động dư luận 'bà hoàng drama' Phương Hằng: Nhanh như chớp và như chưa hề có gì xảy ra

Xã hội 01/07/2021 07:53

Sau khi gây chấn động và nổi đình nổi đám trên MXH vì những pha bóc phốt kinh điển, bà Phương Hằng được CĐM tặng cho danh xưng "bà hoàng drama". Tuy nhiên, từ nay hãy gọi nữ đại gia là "bà chúa lật kèo" vì liên tục "quay xe" cực "khét".

Trong suốt hơn 4 tháng nay, Nguyễn Phương Hằng là cái tên khiến CĐM nhiều lần dậy sóng. Không chỉ đứng ra "vạch trần" ông Võ Hoàng Yên, nữ đại gia còn "gây chiến" với cả một số nghệ sĩ Việt. Những pha bóc phốt, đấu tố gay gắt trên sóng livestream đã dần trở thành "thương hiệu" mỗi khi nhắc đến vợ ông Dũng. Cũng không thể không kể đến những bức tâm thư "chan chứa" cảm xúc, "dạt dào" tâm tư của bà chủ Đại Nam trên MXH. Gần đây, CĐM còn phát hiện ra "lật kèo" cũng là "đặc sản" của vị nữ doanh nhân này, khi không ít lần bà "quay xe", thay đổi xoèn xoẹt khiến dư luận "chóng cả mặt". 

Đầu tiên phải kể đến việc "5 lần 7 lượt" tuyên bố dừng chiến nhưng liên tục "nhớ nghề" và lại xuất hiện trên sóng livestream như chưa hề có gì xảy ra. Cụ thể vào ngày 28/5, Bộ TT&TT đã có văn bản yêu cầu tăng cường giám sát, xử lý các vi phạm trên mạng xã hội như livestream, đăng tải video clip, lập group chat để thóa mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác. Ngay sau đó nữ đại gia đã thông báo hủy các buổi phát trực tiếp, lý do mà bà đưa ra là vì sức khỏe. Tuy nhiên, chưa được bao lâu thì đến 30/5, bà Phương Hằng đã xuất hiện "ké" trong livestream của chồng.

Đáng chú ý, trong 10 phút xuất hiện, nữ đại gia nhẹ nhàng thông báo chấm dứt cuộc chiến và chỉ livestream để kể chuyện gia đình.

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Màn ké sóng để tuyên bố dừng lại của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Sau thông báo dừng chiến, bà chủ Đại Nam lại "comeback" ngay tối hôm sau và khóc lóc vì áp lực và mệt mỏi. Nữ đại gia thông báo sẽ rời Việt Nam, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và sốc hơn là đang xem xét suy nghĩ việc rút đơn kiện ông Yên. 

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Bà Hằng nước mắt lăn dài kể về những mất mát khi tham gia cuộc chiến - Ảnh chụp màn hình

Sau màn khóc lóc tuyên bố "dừng cuộc chơi" vì nhiều áp lực, ồn ào, ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình, con cái, nhiều khán giả đã đinh ninh bà Phương Hằng sẽ rời "vũ trụ livestream", ngừng hết tất cả những kiện tụng, đấu tố thời gian qua. Thế nhưng vào tối ngày 4/6, nữ đại gia lại bất ngờ "lật kèo" cực mạnh, lên sóng với tâm thế rất vui vẻ. 

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Lật kèo lần 1 - Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, nữ đại gia hả hê khẳng định: "Sắp tới CĐM sẽ là khán giả bình chọn ai sẽ được trở lại, ai sẽ ra đi mãi mãi. Tôi đã chiến đấu 3 tháng nay còn 1 tháng nữa dễ gì tôi bỏ cuộc. Ai kiện tôi, tôi không có sợ đâu vì tôi không có làm gì sai hết. Tôi có một đội luật sư sẵn sàng ra tòa". 

Pha "quay xe" đầu tiên của bà chủ Đại Nam đúng là không thể lường trước được, khiến dư luận ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa vì quá bất ngờ.

Màn lật kèo chấn động thứ 2 phải kể đến việc bà chủ Đại Nam viết tâm thư thông báo "khóa Facebook", tạm biệt CĐM sau chuỗi ngày mệt mỏi. 

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Tâm thư thông báo tạm biệt CĐM - Ảnh chụp màn hình

Vợ ông Dũng “lò vôi” gây chú ý khi đăng tâm thư dài trong chiều 27/6. Nữ đại gia tuyên bố khi xong mọi việc sẽ khoá luôn Facebook và từ biệt mọi thứ, dừng lại tất cả, thậm chí giải thể luôn công ty bao nhiêu năm xây dựng và xem như vừa học xong một bài học. Ngay lập tức, CĐM xôn xao và nghi vấn liệu nữ đại gia có thực sự "đặt dấu chấm hết" cho "tiểu thuyết chương hồi" kéo dài suốt nhiều tháng vừa qua hay không? 

Câu trả lời của bà chủ Đại Nam là "không nha quý vị" bởi thay vì đăng tải bài viết, livestream trên Facebook thì bà chuyển hẳn phạm vi hoạt động sang Tiktok. Nữ đại gia lập tài khoản Tiktok và bắt đầu tiếp tục phát trực tiếp trên ứng dụng này còn mọi thông báo thì vẫn được thư ký đăng tải "không sót" chữ nào trên tài khoản mang tên "Ha Lee". 

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Không dùng Facebook chứ có nói là không dùng Tiktok đâu quý vị ơi - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên màn "lật kèo" "lươn lẹo" này chưa phải là kinh điển và chấn động nhất. Trong buổi livestream chiều nay 30/6, bà Phương Hằng tiếp tục tuyên bố "xanh rờn" sẽ tiếp tục duy trì quỹ từ thiện cho đến khi lìa đời mặc dù trước đó không lâu mới đăng tâm thư thông báo đóng quỹ từ thiện, thậm chí còn làm rùm beng lên để khẩn thiết xin vợ chồng Vy Oanh quyên góp 200 tỷ và đổi tên thành "quỹ mổ tim Vy Oanh". 

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Nữ đại gia xuất hiện trên xế hộp đắt đỏ và thông báo tiếp tục duy trì quỹ - Ảnh chụp màn hình

Không những thế, bà còn mạnh miệng hứa sẽ bỏ vào 1000 tỷ nếu như vợ chồng Vy Oanh góp 200 tỷ. Đáng chú ý hơn, bà chủ Đại Nam khẳng định thông báo dừng gây quỹ trước đó chỉ là thước đo, phép thử cho một số đối tượng mà thôi, còn lý tưởng và mục tiêu của vợ chồng bà sao có thể dễ dàng giết chết như vậy được. 

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Thông báo dừng quỹ từ thiện đến các bệnh viện - Ảnh: FB

Quả không hổ danh là "nữ hoàng drama", bà Phương Hằng khiến CĐM đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tuy nhiên những pha "lật kèo" chấn động của nữ doanh nhân không khỏi khiến dư luận lắc đầu ngao ngán vì không biết đường nào mà lần. Đến thời điểm hiện tại, "bộ phim dài tập" của "cô gái đến từ Đại Nam" đã công chiếu suốt hơn 4 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc khi diễn viên chính cứ liên tục "đổi kịch bản", thêm chi tiết nhanh nhứ chớp.

Bà Phương Hằng tuyên bố: Tiếp tục quỹ mổ tim đến ngày lìa đời, tuyên bố góp thêm 1000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 200 tỷ

Bà Phương Hằng tuyên bố: Tiếp tục quỹ mổ tim đến ngày lìa đời, tuyên bố góp thêm 1000 tỷ nếu Vy Oanh chịu bỏ ra 200 tỷ

Chiều ngày 30/6, bà Phương Hằng tiếp tục xuất hiện trên sóng livestream nóng. Điều khiến CĐM bất ngờ là nữ đại gia lại tuyên bố tiếp tục quỹ từ thiện và mạnh tay chi 1000 tỷ nếu Vy Oanh dám bỏ ra 200 tỷ.

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