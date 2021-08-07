Tỉnh đầu tiên có công văn khẩn cho phép toàn bộ học sinh, sinh viên quay trở lại trường để 'hoàn thành nhiệm vụ'

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn quay trở lại trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Theo Pháp luật Plus đưa tin, chiều ngày 6/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2423/UBND-KGVX về việc cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Cụ thể, học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 10, 11 trong toàn tỉnh hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020-2021. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh hoàn thành các học phần thực hành hệ cao đẳng chính quy và thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Học sinh lớp 11 và 12 (năm học 2021-2022) của trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh tham gia bồi dưỡng chuẩn bị thành lập các đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Tổng số học sinh là 143 và sẽ được tham gia bồi dưỡng trong 9 môn, mỗi môn không quá 20 học sinh. Ít nhất 20% số cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, học viên, sinh viên quay trở lại trường sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên - Ảnh: Pháp luật Plus Theo công văn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh đưa ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng kế hoạch cho học sinh, sinh viên trở lại trường. Đồng thời, phối hợp với trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tiến hành vệ sinh, khử khuẩn khu lớp học, xét nghiệm ngẫu nhiên ít nhất 20% số cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, học viên, sinh viên trong toàn trường.

Không chỉ vậy, phải đảm bảo bố trí giãn cách vị trí chỗ ngồi của học sinh, học viên, sinh viên; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đối với học sinh, học viên, sinh viên thuộc nhóm đối tượng F1, F2 và những học sinh, sinh viên, học viên ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội thì các cơ sở giáo dục chủ động phương án tổ chức. Quá trình thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Công văn khẩn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh về việc cho học sinh quay trở lại trường - Ảnh: Chụp màn hình

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