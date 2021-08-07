Tỉnh đầu tiên có công văn khẩn cho phép toàn bộ học sinh, sinh viên quay trở lại trường để 'hoàn thành nhiệm vụ'

Xã hội 07/08/2021 09:39

UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn quay trở lại trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Theo Pháp luật Plus đưa tin, chiều ngày 6/8, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành văn bản số 2423/UBND-KGVX về việc cho phép học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh quay trở lại trường hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Cụ thể, học sinh lớp 1, 2, 3, 4 và 6, 7, 8, 10, 11 trong toàn tỉnh hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá cuối năm học 2020-2021. Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh hoàn thành các học phần thực hành hệ cao đẳng chính quy và thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Học sinh lớp 11 và 12 (năm học 2021-2022) của trường Trung học Phổ thông chuyên Bắc Ninh tham gia bồi dưỡng chuẩn bị thành lập các đội tuyển tham dự kì thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022. Tổng số học sinh là 143 và sẽ được tham gia bồi dưỡng trong 9 môn, mỗi môn không quá 20 học sinh.

hoc sinh 1
Ít nhất 20% số cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, học viên, sinh viên quay trở lại trường sẽ được xét nghiệm ngẫu nhiên - Ảnh: Pháp luật Plus

Theo công văn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh đưa ra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng kế hoạch cho học sinh, sinh viên trở lại trường. Đồng thời, phối hợp với trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố tiến hành vệ sinh, khử khuẩn khu lớp học, xét nghiệm ngẫu nhiên ít nhất 20% số cán bộ giáo viên, giảng viên và học sinh, học viên, sinh viên trong toàn trường.

Không chỉ vậy, phải đảm bảo bố trí giãn cách vị trí chỗ ngồi của học sinh, học viên, sinh viên; nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Đối với học sinh, học viên, sinh viên thuộc nhóm đối tượng F1, F2 và những học sinh, sinh viên, học viên ở những nơi bị phong tỏa hoặc thực hiện cách ly xã hội thì các cơ sở giáo dục chủ động phương án tổ chức.

Quá trình thực hiện phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác và đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

hoc sinh 2
hoc sinh 3
Công văn khẩn của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Ninh về việc cho học sinh quay trở lại trường - Ảnh: Chụp màn hình
Cảnh sát Osaka có tiết lộ gây sốc về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật

Cảnh sát Osaka có tiết lộ gây sốc về mối quan hệ giữa nghi phạm và nạn nhân trong vụ du học sinh Việt bị sát hại ở Nhật

Liên quan đến vụ việc du học sinh Việt bị dìm sông tử vong ở Nhật, cảnh sát tiết lộ tình tiết mới, khiến dư luận bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tỉnh Bắc Ninh cho học sinh quay trở lại trường học sinh quay trở lại trường học sinh đi học lại

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 7 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 7 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 7 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 3 giờ 36 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 0 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1