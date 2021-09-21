Tin vui: Một trường đại học ở TP.HCM thông báo TUYỂN THẲNG ‘thí sinh điểm cao rớt đại học’

Để được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, thí sinh cần thỏa mãn 2 điều kiện sau đây.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa thông báo về việc xét tuyển thẳng thí sinh có điểm thi THPT cao nhưng rớt đại học năm 2021 vào hệ đại học chính quy.

Để được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng, thí sinh cần thỏa mãn 2 điều kiện:

- Thí sinh dự thi THPT năm 2021 chưa trúng tuyển hay đã trúng tuyển trong đợt 1 mà chưa xác nhận nhập học (chưa nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021).

- Điểm nhận hồ sơ xét tuyển thẳng không được thấp hơn 26,75 (tổ hợp không có môn tiếng Anh) hoặc 27,25 (tổ hợp có môn tiếng Anh).

PGS.TS Đỗ Văn Dũng chia sẻ thông tin tuyển sinh Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với học sinh trong chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp - Ảnh: Tuổi trẻ

Nhà trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển online hoàn toàn. Thí sinh chỉ cần thao tác nhập điểm các môn của tổ hợp xét và tải bản chụp giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2021 lên hệ thống xét tuyển của trường, không phải in ra và không phải nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện về trường.

Đăng ký thông tin xét tuyển và nộp hồ sơ tại http://xettuyen.hcmute.edu.vn (có hướng dẫn chi tiết từng bước khi làm hồ sơ). Thí sinh tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã đăng ký, nếu phát hiện gian lận thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và bị xử lý theo quy chế và pháp luật hiện hành.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 20 nguyện vọng (các nguyện vọng được xét theo thứ tự ưu tiên, nguyện vọng 1 là ưu tiên nhất). Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển thẳng từ ngày 23/9 đến 17h ngày 28/9. Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 30/9.

'Phao cứu sinh' dành cho các thí sinh điểm cao nhưng không trúng tuyển nguyện vọng nào Bộ GD-ĐT cho biết một số trường đại học lớn, các trường sẽ xét tuyển bổ sung cho những thí sinh có kết quả thi THPT cao nhưng không trúng nguyện vọng xét tuyển.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-vui-mot-truong-dai-hoc-o-tphcm-thong-bao-tuyen-thang-thi-sinh-diem-cao-rot-dai-hoc-425892.html