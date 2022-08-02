Tin nhắn của người lính cứu hỏa Đỗ Đức Việt gửi đến nam ca sĩ Duongg trước khi hy sinh: 'Còn cái hẹn nào nữa?'

Mới đây, trên trang cá nhân, nam ca sĩ Nguyễn Nam Dương vừa chia sẻ câu chuyện xúc động về Trung úy Đỗ Đức Việt, người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ chữa cháy tại Hà Nội.

Theo thông tin từ báo VnExpress, vụ cháy quán karaoke trên đường Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Đêm 1/8, mạng xã hội ngập tràn những dòng trạng thái bày tỏ niềm tiếc thương tới 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Chắc bạn cũng biết rồi. Tôi có một nguyện vọng chút như này, vì chả hiểu sao nhưng nhạc của bạn rất hợp với đúng câu chuyện của tôi. Xưng tôi bạn cho thoải mái dù bạn ít tuổi hơn tôi nhá.

16/7 này tôi vào TP HCM, nếu bạn đang ở đó, tôi muốn vào chụp với bạn 1 pic ảnh thôi, ít nhất tôi cũng có thể chụp ảnh với người ra nhạc hiểu tôi.

Có thể chứ?".

Những dòng tin nhắn của Trung úy Đỗ Đức Việt gửi tới nam ca sĩ Dươngg - Ảnh: trang cá nhân ca sĩ Dươngg

Duongg cho biết cả hai đã gặp nhau để trò chuyện, chia sẻ về công việc cũng như dự định tương lai. Trung úy Đỗ Đức Việt còn hẹn Duongg nếu có ra Hà Nội thì nhất định phải gặp nhau.

Ca sĩ Dươngg xót xa khi nghe tin dữ - Ảnh: Internet

Ngày 31/7, Duongg có mặt tại Hà Nội để biểu diễn, tuy nhiên lại không thể gặp Trung úy Đỗ Đức Việt vì anh có lịch trực tại cơ quan. "Đến hôm nay thì không còn cái tối nào nữa rồi...", Duongg nghẹn ngào.