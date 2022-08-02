Bồ Tát chỉ điểm, ngày mai (3/8), 3 con giáp này tài lộc ập đến, may mắn liên miên, kim cương ngập két, biệt thự, xe hơi ngập lối

Tâm linh - Tử vi 02/08/2022 18:30

Top 3 con giáp may mắn hanh thông tiền của liên tiếp đón nhận tin vui trong ngày 3/8/2022.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ đạt được những bước tiến khá lớn từ ngày mai. Con giáp may mắn này dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao, không ngại khó ngại khổ.

Con giáp may mắn này
Nhờ năng lực, bạn vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, mở ra con đường thăng tiến riêng - Ảnh minh họa: Internet

Chính đức tính này của bản mệnh khiến đồng nghiệp phải thán phục, cấp trên tin tưởng. Nhờ năng lực, bạn vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, mở ra con đường thăng tiến riêng. 

Tiền tài của cải là thứ con giáp không thiếu  trong giai đoạn này. Bản mệnh ăn nên làm ra, lợi nhuận liên tục tăng vọt, chi tiêu không cần lo nghĩ. Tuy nhiên, con giáp được khuyên nên tiêu tiền thông minh và dành một khoản vốn cho những dự án sau này.

Tuổi Ngọ

Dường như đi đâu, làm gì trong ngày mai người tuổi Ngọ cũng có người giúp sức. Mai là ngày vô cùng may mắn, Ngọ hãy chờ đón cơ hội được bùng nổ tài lộc.

Con giáp may mắn này
Trên con đường sự nghiệp tuổi Ngọ có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mai, người tuổi Dậu còn có nhiều khả năng sẽ trả được những khoản nợ trước đó và thậm chí có một khoản tiết kiệm kha khá. Trên con đường sự nghiệp tuổi Ngọ có thể gặp phải những khó khăn nhưng mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa êm xuôi.

Ngày Hỏa vượng, bản mệnh cần chú ý nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Bạn có thể thấy khó chịu trong người, dễ nổi nóng, cáu giận. Mỗi lúc như thế, hãy cố gắng bình tâm lại, tránh để hỏa khí bốc cao, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa không tốt cho các mối quan hệ xã giao.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho biết, tuổi Mão thường không quá quan tâm đến vật chất, nhưng họ lại được trời ban nhiều phước lành, giúp con giáp này tìm được nhiều vận may để đổi đời.

Con giáp may mắn này
Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, bước sang ngày mai, tuổi Mão sẽ bước sang trang mới của đời mình. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Đường tài lộc của tuổi Mão trong ngày mai cũng vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài gõ cửa từ ngày 3/8/2022, 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, làm 1 ăn 10, công việc thuận lợi, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Thần Tài gõ cửa từ ngày 3/8/2022, 3 con giáp sau tài lộc dồi dào, làm 1 ăn 10, công việc thuận lợi, công danh lại càng rực rỡ như Phượng Hoàng sải cánh

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này phát tài bất ngờ, đường công danh sự nghiệp rộng mở, thu nhập tăng lên theo cấp số nhân, phú quý kề cận, hanh thông mỹ mãn từ ngày mai (3/8).

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng