Tiết lộ tin nhắn của mẹ cháu bé bị 9 đinh găm trong sọ: “Nó mà cắm thì phải kêu đau, còn em ko biết dị vật từ đâu ra”

Theo nội dung đoạn tin nhắn của mẹ bé với bác ruột, người mẹ cho biết mình không biết vì sao trong đầu con lại có dị vật.

Liên quan đến vụ việc bé N.A (3 tuổi) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiến hành chụp cắt lớp, các bác sĩ nhận thấy trong sọ não bé có dị vật, được cho là 9 chiếc đinh găm vào đầu, nghi bị bạo hành. Vụ việc sau đó đã được báo cáo cho cơ quan công an. 9 vật thể giống đinh găm trong sọ não bé N.A (Ảnh: Thanh Niên) Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều tối hôm cháu bé được vào cấp cứu, mẹ bé đã tự đưa bé vào và sau đó không thông báo gì với gia đình. Mãi tới khi được báo lại, gia đình mới biết được sự việc và tức tốc có mặt tại bệnh viện với cháu.

Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh (bác gái của bé A.) cho biết, khi nghe tin cháu nhập viện, có 9 vật thể nghi là đinh trong sọ não, chị rất bức xúc. Chị cho biết, trong thời gian sống với gia đình bé rất khỏe mạnh, mới về với mẹ được vài tháng thì nhập viện 3, 4 lần. Bác bé A. cho biết cháu từ khi ở với mẹ liên tục phải nhập viện. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị) Người nhà cho biết, lần đầu bé nhập viện là bị mắc dị vật ở mũi. Cách đây 3 tháng bé từng hôn mê vì ngộ độc thuốc trừ sâu phải nhập viện điều trị. Sau đó 2 tháng, bé tiếp tục phải phải nhập viện ở địa phương vì nuốt 3 đinh vít, nhưng người mẹ cho rằng cháu tưởng đinh vít là kẹo. Và đây chính là lần đỉnh điểm với 9 chiếc đinh trong đầu khiến cháu bé rơi vào tình trạng rất nguy kịch.

Bác bé A. cho biết mình đã nhắn tin với người mẹ của cháu rằng: “Mày không nuôi được thì trả về đây. Đừng hành hạ cháu. Cháu ở với ông bà khoẻ mạnh, nhưng cứ về với mày lại nhập viện”. Trả lời tin nhắn của chị dâu, mẹ cháu bé cho biết mình không rõ tại sao con lại bị cắm dị vật vào đầu. Người mẹ nhắn: “Nó mà cắm thì nó phải kêu đau, còn em cũng không biết dị vật từ đâu ra”. Vụ việc đến nay vẫn còn nhiều uẩn khúc, cơ quan chức năng hiện cũng đang trong công tác điều tra làm rõ vụ việc. Hiện tại, bé N.A vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Nhi- tuyến cao nhất về cấp cứu nhi tại BV Xanh Pôn trong tình trạng rất nặng, các bác sĩ đang hết sức cố gắng giành lại sự sống cho cháu.

SỐC: Vết thương của cháu bé 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu nghi đã có từ lâu và đã liền da? Liên quan đến vụ việc cháu bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu, mới đây, Giám đốc Bệnh viện Thạch Thất và người thân nạn nhân đã tiết lộ một chi tiết gây sốc.

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