Người đàn ông tử vong sau 30 phút vào nhà nghỉ được nhận xét là hiền lành, vui vẻ, ngoại hình rất phong độ.

Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông U60 lên cơn co giật tử vong khi vào khách sạn cùng với một phụ nữ gần 50 tuổi. Sự việc xảy ra tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 1/11, ông L.V.Th. (58 tuổi, ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng bà N.T.H. (46 tuổi, ngụ thị xã Đông Triều) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.M. (thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn).

Sau khoảng 30 phút vào khách sạn, ông Th. có biểu hiện co giật và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Vào nhà nghỉ được khoảng 30 phút, cụ ông U60 có biểu hiện co giật nên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Một cán bộ phường Mạo Khê (thị xã Đông Triều) chia sẻ trên Báo Đất Việt, ông Th. sống một mình vì đã ly thân vợ, con cái đều đi làm ăn xa. Người đàn ông này được nhận xét là hiền lành, vui vẻ, ngoại hình rất phong độ.

Còn người phụ nữ vào khách sạn cùng ông Th. đang sống cùng chồng trên địa bàn phường, làm nghề bán ăn sáng ở chợ. Cả hai bị nghi có quan hệ bất chính.

Nạn nhân và người phụ nữ đi cùng bị nghi có quan hệ bất chính - Ảnh minh họa: Internet

"Mặc dù ông Th. không có điều kiện nhưng vẫn được người phụ nữ kia đến bên cạnh. Tình yêu không biết thế nào, có thể thiếu thốn tình cảm họ đến với nhau chứ không nhất thiết đối phương phải có tiền mình mới đến", vị cán bộ trao đổi với Báo Đất Việt.

Nguyên nhân cái chết của ông Th. đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cụ ông U60 lên cơn co giật tử vong sau 30 phút vào nhà nghỉ với người phụ nữ lớn tuổi Người đàn ông gần 60 tuổi vào khách sạn cùng một phụ nữ, khoảng 30 phút sau người này có biểu hiện co giật và tử vong sau đó.

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