Người đàn ông gần 60 tuổi vào khách sạn cùng một phụ nữ, khoảng 30 phút sau người này có biểu hiện co giật và tử vong sau đó.

Hôm nay (8/11), Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc một người đàn ông U60 lên cơn co giật tử vong khi vào khách sạn cùng với một phụ nữ gần 50 tuổi. Sự việc xảy ra tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Theo điều tra ban đầu, Khoảng 14 giờ ngày 1/11, ông L.V.Th. (58 tuổi, ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng chị N.T.H. (46 tuổi, ngụ thị xã Đông Triều) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn T.M. (thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn).

Vào nhà nghỉ được khoảng 30 phút, cụ ông U60 có biểu hiện co giật nên được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên sau khoảng 30 phút vào khách sạn, ông Th. có biểu hiện co giật và được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã không thể qua khỏi.

Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông U60 vẫn đang được công an điều tra làm rõ.

Đang 'vui vẻ' với người phụ nữ 43 tuổi, cụ ông bất ngờ mệt lả rồi tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 11/2016 tại Hậu Giang cũng xảy ra trường hợp cụ ông lớn tuổi tử vong sau khi vào nhà nghỉ với một phụ nữ.

Khoảng 7 giờ ngày 25/11/2016, ông Trần Văn H. (77 tuổi) và một người phụ nữ (43 tuổi), cùng ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đến thuê nhà nghỉ tại thị trấn Kinh Cùng để "vui vẻ".

Khoảng 30 phút sau, ông H. có đột ngột có biểu hiện mệt, co giật và tử vong. Người phụ nữ đi cùng ông H. cho biết, khi cả hai đang ân ái thì ông H. bất ngờ mệt lả, co giật và bất tỉnh. Do quá hoảng sợ nên người phụ nữ này đã bỏ đi.

