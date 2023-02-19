Tiếng khóc thất thanh sau trường mầm non lúc 3h sáng và cảnh tượng đau lòng

Xã hội 19/02/2023 19:14

Khoảng 3h sáng 19/2, người dân đi tập thể dục thì phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh sau trường mầm non Ngô Thời Nhiệm, tình Bình Dương.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, ngày 19/2, UBND phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phát đi thông báo tìm gấp thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi sau lưng một trường học trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 3h sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục thì phát hiện tiếng khóc của trẻ sơ sinh sau trường mầm non Ngô Thời Nhiệm (TP Mới Bình Dương).

Người dân tiến đến kiểm tra thì phát hiện có một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại đây.

Thời điểm phát hiện, bé trai được khoảng 2 tuần tuổi, quấn trong một chiếc chăn màu xanh, trên mặt có nhiều nốt đỏ nghi là bị côn trùng cắn.

Người dân đã trình báo vụ việc lên Cơ quan chức năng. Hiện tại, sức khoẻ của bé trai này ổn định.

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Cháu bé bị bỏ rơi sau trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm. Ảnh: Người Lao Động

Báo Bình Dương đưa tin theo UBND phường Hoà Phú, bé trai không có bất cứ thông tin gì, hay xác định thân nhân gia đình nên chính quyền địa phương thông báo ai là người thân, cha, mẹ của bé trai nhanh chóng đến trụ sở UBND phường Hoà Phú để làm thủ tục nhận lại con; hoặc liên hệ thông qua số điện thoại: 0981.769.379 gặp cán bộ phụ trách chuyên môn để được giải quyết. 

Trong trường hợp quá hạn, chính quyền địa phương sẽ tiến hành làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

 

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Từ khóa:   trẻ em bị bỏ rơi trường mầm non Bình Dương

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