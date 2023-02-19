Công an tìm thấy bé trai 5 tuổi đi khỏi nhà trong đêm ở Quảng Bình

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) đã huy động lực lượng gấp rút tìm kiếm cháu bé 5 tuổi đi khỏi nhà trong đêm.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, ngày 19/2, thông tin từ Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết đơn vị vừa huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm một bé trai 5 tuổi, tự ý đi khỏi nhà trong đêm.

Lực lượng chức năng tìm thấy cháu Q. cách nhà 1km. Ảnh: Thanh Niên

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, vào khoảng 20h30 ngày 18/2, chị Đoàn Thị A. (sinh năm 1988) trú tại TDP9, phường Nam Lý (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đến Công an phường Nam Lý trình báo việc cháu Đoàn Ngọc Q. (sinh năm 2018) tự đi ra khỏi nhà và không rõ đi đâu. Gia đình, người thân và hàng xóm đã đi tìm nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, Công an phường Nam Lý đã nhanh chóng huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong ca trực ngay trong đêm tỏa đi khắp địa bàn để tìm kiếm. Đồng thời thông báo đặc điểm, nhận dạng của cháu bé cho người dân trong khu vực nắm để cung cấp nguồn tin nếu phát hiện cháu bé.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Công an phường Nam Lý đã phát hiện cháu bé lang thang ở khu vực trước Trường Tiểu học số 1 Nam Lý, cách nhà cháu bé hơn 1 km.

Sau khi tìm thấy cháu Q., Công an phường Nam Lý đã liên hệ người nhà đến trụ sở Công an phường để tiến hành các thủ tục bàn giao cháu bé về cho gia đình chăm sóc.

Vụ shipper bị đánh dã man ở Quảng Ngãi: Công an triệu tập vợ chồng người nhận hàng Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper Lâm Anh Đạt bằng tuýp sắt, ghế inox.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-an-tim-thay-be-trai-5-tuoi-i-khoi-nha-trong-em-o-quang-binh-557422.html