Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, vào sáng 19/2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để làm việc.

"Công an đã lấy lời khai của hai bên. Qua làm việc bước đầu tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt đã thừa nhận hành vi của mình. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ. Chúng tôi đang chờ Công an xã Nghĩa Lâm chuyển hồ sơ vụ việc và giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" – một lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa khẳng định.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (nơi ông Nhạt cư trú), cho biết, ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. "Việc ông Nhạt có hành xử côn đồ, đánh anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương bất ngờ. Ông Nhạt cũng là một người cộm cán tại địa phương”, một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho hay.