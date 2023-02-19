Vụ shipper bị đánh dã man ở Quảng Ngãi: Công an triệu tập vợ chồng người nhận hàng

Xã hội 19/02/2023 13:17

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper Lâm Anh Đạt bằng tuýp sắt, ghế inox.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, vào sáng 19/2, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đã triệu tập vợ chồng ông Trương Đình Nhạt (trú xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa) để làm việc. 

Bước đầu, tại cơ quan công an, ông Nhạt đã thừa nhận hành vi đánh shipper (nhân viên giao hàng) Lâm Anh Đạt - 24 tuổi, trú huyện Nghĩa Hành - bằng tuýp sắt, ghế inox.

"Công an đã lấy lời khai của hai bên. Qua làm việc bước đầu tại cơ quan công an, ông Trương Đình Nhạt đã thừa nhận hành vi của mình. Các hung khí, tang vật như tuýp sắt, ghế inox… đã bị công an thu giữ. Chúng tôi đang chờ Công an xã Nghĩa Lâm chuyển hồ sơ vụ việc và giám định tỉ lệ thương tật của anh Đạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật" – một lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa khẳng định.

Trong khi đó, theo một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa (nơi ông Nhạt cư trú), cho biết, ông Trương Đình Nhạt là người có quan hệ xã hội rất phức tạp. "Việc ông Nhạt có hành xử côn đồ, đánh anh Đạt gãy hai tay, không khiến người dân địa phương bất ngờ. Ông Nhạt cũng là một người cộm cán tại địa phương”, một lãnh đạo xã Nghĩa Lâm cho hay.

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Anh Lâm Anh Đạt bị vợ chồng đối tượng Nhạt đánh gãy 2 tay đang được điều trị tại Bệnh viện Quân y 17. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ VTV.vn cho biết thêm, trước đó, vào khoảng 11h trưa ngày 17/2, Lâm Anh Đạt là người shipper ghé nhà ông Trương Đình Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Tuy nhiên, khi nhận hàng ông Nhạt không hài lòng và không chịu nhận hàng.

Thấy thế anh Đạt bấm điện thoại gọi cho người bán hàng để thông báo sự việc và đưa điện thoại cho ông Nhạt trao đổi với người bán.

Sau đó, với nhiệm vụ của người shipper, anh Đạt nói, nếu không nhận hàng, ông Nhạt trả phí giao hàng để anh hoàn chuyển trả đơn hàng về cho người bán.

Vừa dứt lời, ông Nhạt gằn giọng: Mày có tin là tao đánh mày luôn không. Chưa kịp nói gì thêm, anh Đạt bỗng bị ông Nhạt đá mạnh vào người, sau đó dùng tay đấm liên tiếp khiến anh Đạt choáng váng.

Chưa dừng lại, ông Nhạt vơ lấy bình bông gần đó đập vào đầu anh Đạt.

Bức xúc vì vô cớ bị đánh, anh Đạt phản ứng để tự vệ thì ông Nhạt hô lớn để gọi vợ chạy ra kéo cửa cổng lại và cùng đánh.

Sau khi đóng cổng, ông Nhạt dùng tuýp sắt còn người vợ dùng hai ghế inox thay nhau đánh liên tiếp vào người anh Đạt.

Sau khi chạy thoát khỏi nhà ông Nhạt, anh Đạt tìm cách trốn vào một nhà dân gần đó. Tuy nhiên, bên ngoài vợ chồng ông Nhạt vác "hàng nóng" truy tìm để đánh tiếp.

Sợ không an toàn đến tính mạng, anh Đạt đã đi đường vòng đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo vụ việc trong tình trạng tay, mặt sưng vù.

Đến khoảng 14h chiều 17/2, anh Đạt sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi chụp x-quang xương cẳng tay và làm các xét nghiệm y khoa, bác sĩ kết luận: "Gãy đầu dưới thân xương trụ phải (gãy 2 vị trí); gãy lồi cầu xương cánh tay trái và mỏm khuỷu xương trụ trái (gãy 3 vị trí)".

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