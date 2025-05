Công an phường 19 phối hợp cùng Công an TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào ngày 19-3, tại căn nhà trong hẻm 124 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 19, quận Bình Thạnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 11 phút sáng 19/3, ông Trần Văn S (47 tuổi, ngụ Bình Thạnh) trở về nhà thì phát hiện người phụ nữ tên thường gọi là Hoa (không rõ lai lịch) nằm bất động. Kiểm tra thì thấy người này đã tử vong nên ông lập tức trình báo công an.

Ông S cho biết, bà Hoa là người thuê nhà của ông tại địa chỉ nêu trên để sinh sống. Thời điểm phát hiện, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, trên người không phát hiện thương tích.

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, Công an phường 19, quận Bình Thạnh đã phối hợp với Công an quận Bình Thạnh (nay là Tổ địa bàn Bình Thạnh - Công an TP.HCM) có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị ai là thân nhân của nạn nhân, có người mất tích hãy đến liên hệ Tổ địa bàn Bình Thạnh – PC01 Công an TPHCM tại số 18 Phan Đăng Lưu, phường 7, Bình Thạnh hoặc Đại úy Nguyễn Minh Quân (SĐT 0979.997.063) để phối hợp giải quyết.

