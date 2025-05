Bất ngờ trước lời khai của đối tượng đội tóc giả, chích điện 2 người dân ở Phú Quốc khi bị bắt

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bước đầu nghi phạm khai nhận do ghen tuông tình cảm nên nảy sinh ý định tấn công 2 nạn nhân.

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng 12/5, thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ phó thường trực Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Quốc cho biết, đã bắt được đối tượng chích điện tấn công 2 người dân trên địa bàn Phú Quốc.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 11/5, công an đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Bãi Trường, thuộc ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP.Phú Quốc khi đối tượng đang chuẩn bị trốn vào đất liền.

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đang lấy lời khai của đối tượng Hòa, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc, để khởi tố vụ án theo quy định.

Đối tượng Hòa khi bị bắt. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo thông tin báo Dân Trí, lãnh đạo Tổ thường trực phòng, chống tội phạm trên địa bàn TP Phú Quốc, bước đầu nghi phạm khai nhận do ghen tuông tình cảm nên nảy sinh ý định tấn công 2 nạn nhân.

Trước đó, như Dân Trí đưa tin, chiều 11/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một kẻ bịt kín mặt, đội tóc giả cầm theo 2 thanh sắt nhọn có chứa điện tấn công tới tấp 2 người dân.

Vụ việc xảy ra cạnh sân bóng trên phường Dương Đông, TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) vào chiều 10/5. Trong clip được lan truyền, kẻ lạ mặt tấn công một người phụ nữ khiến người này bỏ chạy rồi té ngã nhiều lần, nhưng kẻ này vẫn bám theo, mạnh tay dí cây sắt nhọn nghi có chứa điện vào người nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Chứng kiến vụ việc, một người đàn ông khác đã tiến đến giải vây, cứu giúp người phụ nữ nhưng cũng trở thành nạn nhân thứ 2.

Xác định danh tính đối tượng giả gái, chích điện 2 người ở Phú Quốc Bước đầu xác định đối tượng này tên Hòa, 40 tuổi, đội tóc giả, dùng chích điện tự chế truy đuổi, tấn công người phụ nữ và một người khác tại Phú Quốc.

