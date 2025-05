Vụ án mạng xảy ra trong con hẻm ở quận Bình Tân, sau khi đâm chết người, nghi phạm gọi điện thông báo cho gia đình biết tin, sau đó đến công an phường ở TPHCM đầu thú.

Theo báo Dân Trí, ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ án mạng làm một người đàn ông tử vong trong con hẻm ở quận Bình Tân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Báo Dân Trí.

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 11/5, người dân nghe tiếng la hét trong hẻm Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Nhiều người chạy đến thì thấy một người đàn ông bị đâm ở vùng lưng, mất nhiều máu.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Riêng nghi phạm gây án đứng ở hiện trường, không có ý định bỏ trốn. "Người đàn ông điện thoại báo cho gia đình biết mình đã lỡ đâm chết người, sau đó đến công an phường đầu thú", một người dân sống gần hiện trường cho biết.

Hiện trường vụ án mạng ở trong hẻm Lê Đình Cẩn, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ảnh: Báo Dân Trí.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Tạo khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án.

Trước đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ án mạng do mâu thuẫn khiến một người tử vong. Cụ thể theo VOV, ngày 8/2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hoài Sơn (23 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi "giết người". Trước đó, vào ngày 4/2, Sơn đã đâm chết anh Đ.G.P (19 tuổi, ngụ quận 8) tại một quán cà phê trên đường Cao Lỗ, xã Bình Hưng do mâu thuẫn cá nhân.

Sau khi gây án, Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và vứt con dao gây án xuống sông. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

