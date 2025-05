Thời tiết TPHCM hôm nay, 12/5/2025: Trời nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa lớn và dông; cần mang theo ô, dù, áo mưa, giày chống trượt khi ra ngoài.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết thời tiết ở TP HCM hôm nay chủ yếu trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ dao động từ 25-34°C.

Còn ở các tỉnh Nam Bộ khác, thời tiết trong ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa, mưa vừa đến mưa to, có khả năng sảy ra các hiện tượng cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nhiệt độ dao động từ 22-34°C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa lớn và dông; cần mang theo ô, dù, áo mưa, giày chống trượt khi ra ngoài. Đặc biệt, đề phòng các hiện tượng cực đoan trong mưa dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay, mưa xuất hiện ở TP HCM và Nam Bộ chủ yếu về chiều tối - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 12/5:

Hà Nội có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, cao nhất 30-32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, phía nam chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 26-29 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc chiều tối mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

