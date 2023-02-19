Người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT đến chết' từng bị xử phạt vì đánh nhau

Xã hội 19/02/2023 16:13

Nguyễn Thị Ngân (tức Ngân gà), người phụ nữ lăng mạ, đòi "hôn CSGT đến chết" từng bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi "xâm hại sức khỏe người khác".

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngày 19/2, liên quan đến vụ việc người phụ nữ lăng mạ, đòi "hôn CSGT đến chết", tin từ một lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã nắm được sự việc. Vị này thông tin, người phụ nữ này là bà Nguyễn Thị Ngân, hiện cư trú tại khu phố 1, thị trấn Cành Nàng.

Theo vị lãnh đạo, bà Ngân trước đây làm nghề buôn bán gà, nên có biệt danh là "Ngân gà". Hiện nay, gia đình bà Ngân đang làm dịch vụ kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn.

Người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT đến chết' từng bị xử phạt vì đánh nhau - Ảnh 1
Ngân tại cơ quan chức năng. Ảnh: Người Lao Động

Vị lãnh đạo này cũng cho hay, bà Ngân từng có liên quan đến vụ việc đánh nhau tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, tháng 11/2021, bà Ngân từng dẫn theo nhiều thanh niên đến chi nhánh một công ty ở huyện Cẩm Thủy, có hành vi đe dọa, chửi bới và hành hung một người phụ nữ.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Cẩm Thủy đã vào cuộc xử lý. Đầu năm 2022, bà Ngân bị Công an huyện Cẩm Thủy phạt hành chính số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác".

Trước đó, báo Người Lao Động cho biết, từ chiều tối ngày 16/2, trên các diễn đàn mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ trung tuổi bị còng tay đứng cạnh một tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, chửi bới, buông những lời nói thô tục, nhục mạ lực lượng CSGT.

Qua đoạn clip dài hơn 10 phút, người phụ nữ trung tuổi này luôn mồm văng tục, lăng mạ nhiều cán bộ CSGT, thậm chí người này còn dùng thân thể của mình cố tình đụng chạm vào người các chiến sĩ công an. Sau khi đoạn clip trên được đăng phát đã chia sẻ chóng mặt trên các diễn đàn mạng xã hội, ai cũng bất bình trước hành động thô lỗ, coi thường pháp luật của người phụ nữ.

Người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT đến chết' từng bị xử phạt vì đánh nhau - Ảnh 2
Người phụ nữ lăng mạ, đòi 'hôn CSGT đến chết' từng bị xử phạt vì đánh nhau - Ảnh 3
Không chỉ lăng mạ, chửi bới, Nguyễn Thị Ngân còn có những "hành động đụng chạm", đòi "hôn CSGT đến chết". Ảnh: Dân Trí

Theo báo cáo từ Công an huyện Bá Thước, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 16/2, tại Km95+100 Quốc lộ 217, Tổ công tác CSGT-TT Công an huyện Bá Thước có 6 người do đại úy Bùi Tuấn Quý làm Tổ trưởng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước.

Lúc này, tổ công tác phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 1998, ngụ khu phố 1, thị trấn Cành Nàng) điều khiển xe máy có hành vi không đội mũ bảo hiểm và bị Tổ công tác lập biên bản. Bất ngờ Nguyễn Thị Ngân (mẹ chồng của chị L.) đến xin xỏ nhưng không được nên đã có hành vi giật, vò nát biên bản vi phạm hành chính, chửi bới những người đang làm nhiệm vụ.

Mặc dù Tổ công tác đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu dừng các hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nhưng Ngân không những không chấp hành mà còn liên tiếp chửi bới, lăng mạ, cố tình đụng chạm thân thể vào CSGT nên buộc Tổ Công tác khống chế, còng tay.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bá Thước đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Ngân để củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

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Từ khóa:   người phụ nữ hôn CSGT CSGT Thanh Hóa

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