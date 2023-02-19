Cháy xưởng sản xuất đế giày rộng hàng nghìn mét vuông ở Hải Phòng

Xã hội 19/02/2023 19:03

Sau 2 giờ chữa cháy, lực lượng PCCC Công an TP Hải Phòng đã kịp thời khống chế được đám cháy và không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ báo Giao Thông cho biết, vào khoảng 13h ngày 19/2, xảy ra cháy tại xưởng sản xuất đế giầy thuộc Công ty Cổ phần Kim Long, trụ sở tại phường Đồng Hoà, quận Kiến An.

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Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Dân Trí

Nhận được tin báo cháy, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an quận Kiến An điều động hơn 10 xe chữa cháy với hàng trăm cán bộ cùng lực lượng hỗ trợ tiếp cận hiện trường để tổ chức dập lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận Kiến An đã có kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng, tham gia chữa cháy tại hiện trường.

Đến 15h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn chặn không cho cháy lan sang các khu vực lân cận.

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Lực lượng chức năng khống chế, dập tắt ngọn lửa.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong cho biết thêm, vụ việc không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thông báo của Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng, vụ hỏa hoạn tại vị trí đường dây 110KV xuất tuyến 220KV Đồng Hòa đi 220KV Đình Vũ dẫn đến gián đoạn cấp điện toàn bộ các khách hàng tại địa bàn 5 quận: Hồng Bàng, Lê Chân, Ngô Quyền, Kiến An và Hải An.

Công ty TNHH Điện lực Hải Phòng đang khẩn trương khôi phục từng tuyến đường dây cấp điện trở lại phục vụ khách hàng sau sự cố hỏa hoạn.

 

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Từ khóa:   cháy hỏa hoạn Hải Phòng

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