Hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết, một người bị thương - Ảnh: Báo Giao Thông

Khi đi trên đoạn Km 48+100 quốc lộ 10 thuộc xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo thì hai xe máy xảy ra va chạm với xe container biển số 15C-307.2X kéo theo rơmooc 15R-136.2X do anh Nguyễn Văn B (SN 1983, ở xóm 8, An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Đinh Hải L tử vong, Đoàn Văn Duy Th bị thương nặng phải đi bệnh viện cấp cứu.