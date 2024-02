Nạn nhân làm công nhân cho một công ty và vừa mới ra ca làm đêm, đang trên đường về phòng trọ tại TP Dĩ An thì gặp tai nạn.

Theo thông tin từ Tiền Phong, trưa 25/2, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông B.C.C (SN 1979, quê tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Cà Mau lưu thông trên tuyến Mỹ Phước Tân Vạn theo hướng từ thành phố Thuận An đi thành phố Dĩ An.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Tiền Phong

Khi tới đoạn đường thuộc địa bàn phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), xe máy của ông C bất ngờ lao vào đuôi xe đầu kéo container mang biển số TPHCM đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến xe máy dính chặt vào đuôi xe container. Ông C tử vong tại chỗ.

Xe máy dính chặt vào đuôi xe container - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng găm chặt vào đuôi xe container, hiện trường nằm trong làn xe ô tô.

Nhận thông tin, Công an có mặt điều tiết giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nạn nhân làm công nhân cho một công ty và vừa mới ra ca làm đêm, đang trên đường về phòng trọ tại TP Dĩ An thì gặp tai nạn.

