Thương tâm: Nam sinh rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong

Xã hội 02/08/2022 08:44

Một nam sinh đang học cấp 3 tại Hà Nội rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông.

Theo thông tin ban đầu từ VOV, tối 1/8, tại tòa nhà CT4C (khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ nam sinh rơi từ tầng 12 xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là Đ.T.A. H (đang học lớp 12 trên địa bàn Hà Nội) và đang ở với cô chú bên tòa nhà CT4A thuộc phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

 

Thương tâm: Nam sinh rơi từ tầng 12 chung cư xuống đất tử vong - Ảnh 1
Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân Việt, trước đó, vào khoảng 20h25p ngày 01/08, người dân sống tại chung cư CT4C Xa La nghe thấy một tiếng động lớn tại sân chơi tòa nhà. Khi nhiều người chạy ra thì phát hiện một nam sinh mặc quần áo học sinh đã tử vong. Tại hiện trường, rất đông người dân sống tại chung cư CT4 Xa La tập trung dưới sân chơi tòa nhà theo dõi diễn biến vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an phường Phúc La đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc và thông báo để tìm kiếm người nhà nạn nhân. Đến gần 22h cùng ngày, xe cứu thương đã có mặt đưa thi thể được đưa ra khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được Công an điều tra, làm rõ.

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