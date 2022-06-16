Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong lúc sáng sớm, danh tính nạn nhân chưa thể xác định

Xã hội 16/06/2022 08:32

Khi đang dọn vệ sinh, bà O. bất ngờ nghe tiếng động mạnh, quay lại thì tá hỏa phát hiện một người đàn ông tử vong.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 5h35 phút sáng 16/6, khi đang dọn vệ sinh tại khu vực phía sân bên hông toà nhà A3, chung cư Tân Thành (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá), bà O. bất ngờ nghe tiếng động mạnh. Khi quay lại, bà tá hỏa phát hiện một người đàn rơi lầu tử vong ông tử vong.

Thông tin ban đầu được biết, sự việc xảy ra tại khuôn viên sân bên phải (phía cầu thang bộ, thoát hiểm) của toà nhà A3, Chung cư Tân Thành (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hoá).

 

Người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư tử vong lúc sáng sớm, danh tính nạn nhân chưa thể xác định - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc người đàn ông rơi lầu tử vong - Ảnh: báo Tiền Phong

Theo thông tin của Zingnews, được biết, thời điểm phát hiện, người đàn ông tử vong đi giày da đen, mặc quần áo đi làm. Hiện, chưa xác định được danh tính cũng như là nạn nhân đang sinh sống hay không sinh sống tại chung cư này.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường xử lý sự việc.

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