Hà Nội: Nam thanh niên nghi trượt chân rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất

Xã hội 18/07/2022 13:47

Cơ quan chức năng TP. Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao của một chung cư trên địa bàn.

Theo Zing News, ngày 18/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ tầng 3 chung cư Imperia Garden xuống đất.

Cụ thể, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm dưới sảnh thuộc chân tòa B khu chung cư. Sanh tính nạn nhân được xác định là N.T.T. (sinh năm 1994, quê Phú Thọ).

Hà Nội: Nam thanh niên nghi trượt chân rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất - Ảnh 1
Nam thanh niên rơi từ tầng 3 chung cư xuống đất - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Theo Sức khỏe và Đời sống, sau khi sự việc xảy ra, anh T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu Bệnh viện Quân y 103 ngay sau đó. Phía công an nhận định, nguyên nhân ban đầu là do nạn nhân bị trượt chân nên rơi xuống đất.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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