Hoảng hồn cảnh tượng người đàn ông ngồi vắt vẻo trên tầng 40 chung cư có ý định tự tử, công an kịp thời giải cứu!

Xã hội 01/07/2022 08:37

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã áp sát, khống chế người đàn ông nằm vắt vẻo trên nóc chung cư cao 40 tầng có ý định tự tử.

Theo VTV đưa tin, khoảng 17h ngày 30/6, nhận tin báo từ Công an phường Phú Diễn có người mắc kẹt tại tầng mái tòa nhà chung cư trên địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã nhanh chóng triển khai lực lượng ứng cứu.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đàn ông có dấu hiệu tinh thần không ổn định, có thể đã sử dụng chất uống có cồn, liên tục la hét, đứng trên lan can chắn của mái và đang có ý định tự tử.

Hoảng hồn cảnh tượng người đàn ông ngồi vắt vẻo trên tầng 40 chung cư có ý định tự tử, công an kịp thời giải cứu! - Ảnh 1
Lực lượng công an kịp thời cứu người có ý định tự tử - Ảnh: VTV

Theo thông tin của VTC news, ngay sau đó, công an quận điều 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy và nhiều cán bộ đến hiện trường. Ngay khi có mặt, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp triển khai đệm hơi dưới sân tòa R2, đồng thời cắt cử cán bộ tiếp cận hiện trường trên tầng mái.

Thượng tá Bùi Đăng Tuấn - Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cùng Trung tá Nguyễn Đức Đông - Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH đã dùng các biện pháp nghiệp vụ, thuyết phục, trấn an tâm lý để người bị nạn bình tĩnh và đánh lạc hướng chú ý của nạn nhân. 

Một mũi khác sử dụng dây cứu hộ, cố định người vào lan can tầng mái đồng thời áp sát, khống chế người đàn ông đưa xuống an toàn. Danh tính người đàn ông này được xác định là H.Q.A. (sinh năm 1973, trú tại Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội).

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