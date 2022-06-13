Ngày 13/6, ông Lê Hoàng Cầm - Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình - xác nhận với Báo Người Lao Động, thời gian qua, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ rầm rộ hình ảnh, clip về một nữ đoàn viên ở xã và cho rằng chị này là nữ cán bộ đoàn ở Thái Nguyên .

Khi hình ảnh tràn lan trên mạng liên quan đến sự việc được dư luận chú ý, chị C.V. bỗng dưng bị công kích, lăng mạ. Điều này đã làm xáo trộn cuộc sống cá nhân và gia đình chị C.V. Chia sẻ với Người Lao Động, chị V. cho biết rất buồn khi bản thân bị vạ lây. Một số người dùng mạng xã hội còn bình luận với những từ ngữ thô tục, ác ý khiến cuộc sống của chị bị xáo trộn. Việc này đã xâm phạm đời tư cá nhân khiến chị và gia đình rất bức xúc.

Theo anh Trương Minh Tuấn, Bí thư Huyện đoàn Quảng Trạch, thời gian gần đây, hình ảnh nhiều nữ cán bộ đoàn, đoàn viên vô tình bị bêu riếu trên mạng xã hội. Nhiều tài khoản tung các thông tin, chia sẻ, bình luận sai lệch về các cán bộ đoàn, làm xấu đi hình ảnh của tổ chức Đoàn trong mắt công chúng, đơn cử là trường hợp chị N.T.C.V. Anh Tuấn cho rằng người dùng mạng xã hội cần hết sức tỉnh táo khi tiếp nhận, chia sẻ, bình luận để tránh gây ảnh hưởng đến đời tư người khác và vi phạm các quy định của pháp luật.

Theo đó, khi vụ việc xảy ra tại chung cư Tiến Bộ, tỉnh Thái Nguyên nhận được sự quan tâm, thì một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép nhiều hình ảnh, video về chị N.T.C.V. Đồng thời gán ghép cho nữ đoàn viên này là "nhân vật nữ chính" trong vụ lùm xùm xảy ra tầng 11, chung cư Tiến Bộ. Những hình, video của chị C.V. được chia sẻ rầm rộ và thu hút sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Zing.vn đưa tin, ngày 5/6 tại chung cư Tiến Bộ ở phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, một thanh niên đã tử vong sau khi rơi từ tầng 11 xuống đất. Qua khám xét, cơ quan chức năng tìm thấy một dây nối từ tầng 11 xuống tầng 10, xác định người đàn ông trên đã trèo từ trên xuống và tuột tay rơi xuống đất.

Nạn nhân là nam, 28 tuổi, công tác tại Công an TP Thái Nguyên. Việc này vẫn đang được Công an TP Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ.