Thương tâm: Cha mẹ ngã quỵ bên thi thể con gái 6 tuổi bị xe tải cán chết ở Sài Gòn

Xã hội 18/06/2019 14:57

Sau khi xảy ra va chạm với xe tải, gia đình 3 người ngã xuống đường. Bé gái 6 tuổi bị xe cán tử vong, cha mẹ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tối qua (17/6), trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn khiến bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, gia đình 3 người di chuyển bằng xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ phường Phú Hữu đến phường Long Trường (quận 9).

Thương tâm: Cha mẹ ngã quỵ bên thi thể con gái 6 tuổi bị xe tải cán chết ở Sài Gòn - Ảnh 1
Thi thể bé gái xấu số nằm trên đường - Ảnh: Internet

Ngay khi cả gia đình vừa đi đến khúc gần cầu Huyên Thanh (giáp giữa phường Phú Hữu và Long Trường) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến cả ba ngã xuống đường. Hai vợ chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn con gái 6 tuổi thì bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong.  

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải nhanh chóng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn hai vợ chồng tội nghiệp thì ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể con.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý, trích xuất camera để tìm chiếc xe gây tai nạn.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ tai nạn liên quan tới trẻ em khiến người dân không khỏi đau lòng. 

Bé 3 tuổi bị ô tô đưa đón học sinh cán tử vong

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/6, bé N. (3 tuổi) cùng anh trai được xe đưa đón trẻ của trường mầm non Bông Sen đưa về nhà tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ngay khi vừa xuống xe, bé N. bị chính chiếc xe này cuốn vào bánh sau rồi chạy đi khoảng 5m. Mọi người trong xóm hô hoán cho tài xế dừng lại nhưng bé N. đã tử vong.

Thương tâm: Cha mẹ ngã quỵ bên thi thể con gái 6 tuổi bị xe tải cán chết ở Sài Gòn - Ảnh 2
Gia đình tổ chức đám tang cho bé gái 3 tuổi bị xe chở học sinh của trường mầm non tông tử vong - Ảnh : Internet

Được biết, cha mẹ nạn nhân làm công nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu. Hàng ngày, hai bé tan học sẽ tự đi vào nhà hoặc đến nhà cô ruột gần đó để chơi rồi chờ cha mẹ đi làm về.

Cha mẹ khóc ngất khi sáng đưa con 4 tuổi đi học lành lặn, chiều đưa thi thể về quê chôn cất

Cha mẹ khóc ngất khi sáng đưa con 4 tuổi đi học lành lặn, chiều đưa thi thể về quê chôn cất

Sau khi ăn cháo tại nhà trẻ, bé trai 4 tuổi đột nhiên nằm bất động, cơ thể tím tái. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 4 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản