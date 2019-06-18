Sau khi xảy ra va chạm với xe tải, gia đình 3 người ngã xuống đường. Bé gái 6 tuổi bị xe cán tử vong, cha mẹ may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Tối qua (17/6), trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 9 (TP.HCM) xảy ra một vụ tai nạn khiến bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm.

Theo đó, vào khoảng 21 giờ tối cùng ngày, gia đình 3 người di chuyển bằng xe máy trên đường Nguyễn Duy Trinh theo hướng từ phường Phú Hữu đến phường Long Trường (quận 9).

Thi thể bé gái xấu số nằm trên đường - Ảnh: Internet

Ngay khi cả gia đình vừa đi đến khúc gần cầu Huyên Thanh (giáp giữa phường Phú Hữu và Long Trường) thì bất ngờ xảy ra va chạm với một chiếc xe tải chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến cả ba ngã xuống đường. Hai vợ chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn con gái 6 tuổi thì bị xe tải cán qua người dẫn đến tử vong.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải nhanh chóng lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn hai vợ chồng tội nghiệp thì ngã quỵ, khóc ngất bên thi thể con.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt xử lý, trích xuất camera để tìm chiếc xe gây tai nạn.

Thời gian gần đây xảy ra khá nhiều vụ tai nạn liên quan tới trẻ em khiến người dân không khỏi đau lòng.

Bé 3 tuổi bị ô tô đưa đón học sinh cán tử vong

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15/6, bé N. (3 tuổi) cùng anh trai được xe đưa đón trẻ của trường mầm non Bông Sen đưa về nhà tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng). Ngay khi vừa xuống xe, bé N. bị chính chiếc xe này cuốn vào bánh sau rồi chạy đi khoảng 5m. Mọi người trong xóm hô hoán cho tài xế dừng lại nhưng bé N. đã tử vong.

Gia đình tổ chức đám tang cho bé gái 3 tuổi bị xe chở học sinh của trường mầm non tông tử vong - Ảnh : Internet

Được biết, cha mẹ nạn nhân làm công nhân trên địa bàn quận Liên Chiểu. Hàng ngày, hai bé tan học sẽ tự đi vào nhà hoặc đến nhà cô ruột gần đó để chơi rồi chờ cha mẹ đi làm về.

Cha mẹ khóc ngất khi sáng đưa con 4 tuổi đi học lành lặn, chiều đưa thi thể về quê chôn cất Sau khi ăn cháo tại nhà trẻ, bé trai 4 tuổi đột nhiên nằm bất động, cơ thể tím tái. Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-cha-me-nga-quy-ben-thi-the-con-gai-6-tuoi-bi-xe-tai-can-chet-o-sai-gon-328485.html