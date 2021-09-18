Thực hư việc Bình Dương để hơn 149.000 liều vắc-xin Moderna hết hạn sử dụng?

Trước đó, mạng xã hội lan truyền văn bản của Sở Y tế Bình Dương và nhiều rằng cho rằng, vắc-xin Moderna không có để tiêm nhưng lại để hết hạn.

Theo thông tin của báo Dân Trí, ngày 18/9, Sở Y tế Bình Dương ban hành Văn bản số 2281/SYT-NYV để thay thế công văn số 2215/SYT-NVY ngày 14/9/2021 về việc tiêm mũi 2 vắc-xin ngừa Covid-19 cho đối tượng tiêm mũi một vắc xin Moderna. Đây là công văn để thay thế cho công văn số 2215 ngày 14/9 mà Sở Y tế Bình Dương đã ban hành.

Trước đó, ngày 14/9, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương cũng đã ký công văn số 2215/SYT-NVY gửi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương, các đơn vị tiêm chủng, trong đó có đoạn: "Vắc xin Moderna do Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đợt 11 và 14 đã hết hạn sử dụng ngày 4/9/2021 (Vắc xin sau khi rã đông sử dụng 30 ngày ở nhiệt độ từ 2-8 độ C). Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các đơn vị có thể sử dụng vắc xin Pfizer để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi một bằng vắc xin Moderna…".

Công văn số 2215/SYT-NVY ngày 14/9/2021 của Sở Y tế Bình Dương có 'câu dẫn' dễ gây hiểu lầm - Ảnh: Dân Trí

Ngay khi ban hành văn bản này đã gây xôn xao dư luận, nhiều người cho rằng, trong khi vắc-xin đang khan hiếm, vì sao ngành y tế lại để nhiều liều vắc-xin Moderna bị quá hạn?

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương giải thích rằng, nội dung công văn số 2215 trước đó ban hành thay vì ghi rõ vắc-xin Moderna “hết hàng” thì lại ghi nhầm thành “hết hạn” dẫn đến việc người dân hiểu lầm. Do đó, Sở Y tế đã lập tức thu hồi và thay văn bản mới".

Một tỉnh đã 'phủ' 100% liều tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 cho người trên dân 18 tuổi Sau một thời gian dài nỗ lực, đến nay tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tiêm chủng cho tất cả bà con trên 18 tuổi.

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