Thực hư việc Bình Dương để hơn 149.000 liều vắc-xin Moderna hết hạn sử dụng?

Xã hội 18/09/2021 16:44

Trước đó, mạng xã hội lan truyền văn bản của Sở Y tế Bình Dương và nhiều rằng cho rằng, vắc-xin Moderna không có để tiêm nhưng lại để hết hạn.

Theo thông tin của báo Dân Trí, ngày 18/9, Sở Y tế Bình Dương ban hành Văn bản số 2281/SYT-NYV để thay thế công văn số 2215/SYT-NVY ngày 14/9/2021 về việc tiêm mũi 2 vắc-xin ngừa Covid-19 cho đối tượng tiêm mũi một vắc xin Moderna. Đây là công văn để thay thế cho công văn số 2215 ngày 14/9 mà Sở Y tế Bình Dương đã ban hành. 

Trước đó, ngày 14/9, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hồng Chương cũng đã ký công văn số 2215/SYT-NVY gửi Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bình Dương, các đơn vị tiêm chủng, trong đó có đoạn: "Vắc xin Moderna do Bộ Y tế phân bổ cho Bình Dương đợt 11 và 14 đã hết hạn sử dụng ngày 4/9/2021 (Vắc xin sau khi rã đông sử dụng 30 ngày ở nhiệt độ từ 2-8 độ C). Vì vậy, Sở Y tế đề nghị các đơn vị có thể sử dụng vắc xin Pfizer để tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi một bằng vắc xin Moderna…".

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Công văn số 2215/SYT-NVY ngày 14/9/2021 của Sở Y tế Bình Dương có 'câu dẫn' dễ gây hiểu lầm - Ảnh: Dân Trí

Ngay khi ban hành văn bản này đã gây xôn xao dư luận, nhiều người cho rằng, trong khi vắc-xin đang khan hiếm, vì sao ngành y tế lại để nhiều liều vắc-xin Moderna bị quá hạn?

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, TS.BS Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương giải thích rằng, nội dung công văn số 2215 trước đó ban hành thay vì ghi rõ vắc-xin Moderna “hết hàng” thì lại ghi nhầm thành “hết hạn” dẫn đến việc người dân hiểu lầm. Do đó, Sở Y tế đã lập tức thu hồi và thay văn bản mới".

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