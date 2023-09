Thực hư chuyện Công an Phan Thiết đang tạm giữ hotgirl 9x Tina Dương

Ông Khánh cho biết: "Đây là buổi làm việc rất bình thường. Sau đó, A. về nhà chứ công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Hiện tại, cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo".

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 23/9, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã mời N.T.V.A. (thường được gọi với tên Tina Dương, 27 tuổi, quê Bắc Giang) lên làm việc.

Ngoài ra, trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, quá trình điều tra cần thời gian, liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thể thông tin thêm. Công an Phan Thiết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận về vấn đề này.

Công an Phan Thiết tiếp tục làm việc với Tina Duong - Ảnh: Zing

Trước đó, theo thông tin từ Zing, ông N.H.N. (38 tuổi, thường trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM) đã đại diện cho 14 người gửi đơn tố giác tội phạm đối với Tina Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Đơn sau đó đã được Cơ quan CSĐT TP Phan Thiết tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.