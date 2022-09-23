Thực hư chuyện Công an Phan Thiết đang tạm giữ hotgirl 9x Tina Dương

Ông Khánh cho biết: "Đây là buổi làm việc rất bình thường. Sau đó, A. về nhà chứ công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Hiện tại, cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo".

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 23/9, thượng tá Trần Long Khánh, Trưởng Công an Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã mời N.T.V.A. (thường được gọi với tên Tina Dương , 27 tuổi, quê Bắc Giang) lên làm việc.

Trước đó, theo thông tin từ Zing, ông N.H.N. (38 tuổi, thường trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM) đã đại diện cho 14 người gửi đơn tố giác tội phạm đối với Tina Dương có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của họ. Đơn sau đó đã được Cơ quan CSĐT TP Phan Thiết tiếp nhận điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, trưởng Công an TP.Phan Thiết cho biết, quá trình điều tra cần thời gian, liên quan đến nhiều vấn đề nên chưa thể thông tin thêm. Công an Phan Thiết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh Bình Thuận về vấn đề này.

Trong đơn, 14 người mà anh N. đứng ra làm đại diện đã cáo buộc V.A. đã "lợi dụng tín nhiệm, tạo dựng tình huống giả tạo, ngụy tạo chứng cứ… nhằm chiếm đoạt tài sản". Họ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án hình sự và buộc V.A. hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.

Về lý do được chọn làm đại diện 14 người có tên trong đơn gửi cơ quan điều tra, anh N. giải thích rằng anh là người đầu tiên đứng ra tố giác V.A với cơ quan chức năng. Sau khi được truyền thông quan tâm, mọi người biết đến anh N. và tin tưởng giao phó trách nhiệm cho anh.

Tina Dương bị tố cáo dùng các chiêu thức tinh vi để lừa đảo, chiếm đoạt tiền - Ảnh: Báo Tiền Phong

Ngoài ra, theo phản ánh trên mạng xã hội của một phụ nữ tên L., năm 2018, V.A. với vẻ ngoài giàu sang đã hẹn hò với em chồng chị này. Chị L. cho rằng Tina Duong nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết về những tài sản xa xỉ, đắt tiền. Sau đó cô gái thường xuyên vay tiền của gia đình. Có lần chồng của chị được V.A. rủ huy động cả chục tỷ đồng để đầu tư bất động sản.

Chị L. còn cho biết đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại khách sạn 5 sao ở Hà Nội, mời vài trăm khách, của hồi môn là chiếc Rolls Royce hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên chị L. cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo của V.A. Cô gái này đã thuê biệt thự, căn hộ hạng sang, thuê xế hộp sang trọng ở để "làm màu"; thuê người đóng giả bố và đến dự tiệc cưới; thuê người đóng giả nhân viên công chứng để giao dịch bất động sản... Theo chị L., tổng số tiền V.A. lừa gia đình chị vào khoảng 17 tỷ đồng.

Vào ngày 17/9, biết V.A. ở Bình Thuận, chị L. đã báo công an để mời cô gái này về trụ sở làm việc. Sau đó, V.A. được người thân bảo lĩnh. Theo Tiền Phong, quá trình làm việc, "tiểu thư sang chảnh" Tina Dương cho rằng mình không lừa đảo, mà chỉ có mối quan hệ làm ăn với người gửi đơn tố cáo là ông N.H.N.