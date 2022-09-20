Vụ "hot girl lừa đảo" Tina Dương: Người bảo lãnh lên tiếng trước tin đồn "hot girl” này tiếp tục “đá” xe của mình?

Xã hội 20/09/2022 08:42

Liên quan đến thông tin “hot girl” Bắc Giang Tina Dương (tên thật là N.T.V.A) tiếp tục “đá xe” của người bảo lãnh cho mình mà các trang mạng đang lan truyền, chiều 19/9, anh P.T.H, người bảo lãnh cho V.A, đã lên tiếng về vụ việc này.

Theo báo Pháp Luật và Đời Sống, ngày 18/9, sau khi làm việc với N.T.V.A (27 tuổi, ngụ Bắc Giang) về đơn tố cáo lừa đảo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã cho phép người thân bảo lãnh cô và yêu cầu cô phải trình diện ngay khi cơ quan chức năng triệu tập.

Dẫn tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến thông tin “hot girl” Bắc Giang Tina Dương (tên thật là N.T.V.A) tiếp tục “đá xe” của người bảo lãnh cho mình mà các trang mạng đang lan truyền, chiều 19/9, anh P.T.H, người bảo lãnh cho V.A, đã lên tiếng về vụ việc này.

Vụ 'hot girl lừa đảo' Tina Dương: Người bảo lãnh lên tiếng trước tin đồn 'hot girl” này tiếp tục “đá” xe của mình? - Ảnh 1
"Hot girl Bắc Giang" với vụ siêu lừa đảo thế kỷ - Ảnh: Người Lao Động

Trao đổi với phóng viên, anh H. cho biết hiện tại, sau buổi làm việc với Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) về đơn tố cáo lừa đảo, anh đã bảo lãnh V.A về lại trang trại riêng tại xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, Bình Thuận). Đối với thông tin về việc "Tina Dương" đã lấy xe cá nhân của anh P.T.H và bỏ đi nơi khác, anh H. cho biết đây là thông tin thất thiệt. "Khi tôi đứng ra bảo lãnh thì đã nói V.A sẽ ở đây cho hết câu chuyện ồn ào này khép lại" – anh H. nói.

Trước đó, ngày 17/9, Công an TP Phan Thiết đã mời N.T.V.A về làm việc liên quan đến tố cáo của ông N.H.N (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) về việc bị lừa đảo 1,5 tỉ đồng. Trong buổi làm việc, V.A cho biết có mối làm ăn chung với ông N., chứ không lừa đảo; đồng thời đề nghị cung cấp chứng cứ xác minh đơn tố cáo của ông N. đối với cô.

Theo Công an TP Phan Thiết, cơ quan này mới chỉ tiếp nhận đơn tố cáo của người dân liên quan đến N.T.V.A. Cơ quan công an đang điều tra và chưa có căn cứ để tạm giữ "hot girl" này.

Trước khi làm việc với Công an TP Phan Thiết, "hot girl" Bắc Giang này bị một nhóm người tìm đến trang trại nơi cô đang ở tại xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) để livestream tố cáo cô lừa đảo.

Anh P.T.H, chủ trang trại cũng là người bảo lãnh cho V.A, cho biết vụ việc mới dừng lại ở xác minh của cơ quan chức năng, không nên quy kết V.A như một tội phạm. "Họ về livestream nói V.A lừa 17 tỉ, đưa mặt người ta lên nhưng không đưa ra bằng chứng tố cáo, không đưa ra toà để làm việc. Rồi xông vào trang trại nhà tôi livestream như vậy. Đất nước thì có pháp luật, không nên hồ đồ như vậy. Nếu V.A làm sai thì mọi người tố cáo ra pháp luật. Còn nếu cô ấy là tội phạm truy nã thì tôi chứa, tôi mới phạm tội. Những thứ còn lại mới chỉ là sản phẩm trên mạng" – anh H. khẳng định.

Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập

Hotgirl bị tố lừa đảo 17 tỷ phủ nhận cáo buộc, sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập

Cô gái được mệnh danh “hot girl” Tina Dương có liên quan đến vụ việc lừa đảo hàng trăm tỷ đồng đã phủ nhận những cáo buộc lừa đảo, đồng thời cam kết sẵn sàng làm việc khi có yêu cầu triệu tập.

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