Vụ tố cáo 'cú lừa thế kỷ': Vì sao công an chưa tạm giữ 'tiểu thư sang chảnh' dù có cả 'Hội những người bị lừa'?

Xã hội 19/09/2022 09:35

Vụ việc "tiểu thư sang chảnh" Tina Duong trong "cú lừa thế kỷ" những ngày qua đã làm dậy sóng mạng xã hội.

Không phải lừa mà chỉ là "nợ"?

N.T.V.A. có nick name là Tina Duong được xem là một “hotgirl” và hơn một tuần qua, mạng xã hội Facebook có nhiều bài viết cho rằng cô này đã lừa đảo nhiều người trong cả nước số tiền lớn.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM cho biết, chiều ngày 17/9, Tina Duong đang ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận thì Công an xã Bình Tân phát hiện và thông báo cho Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận để tiến hành điều tra, xác minh.

Anh N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh, người tố cáo V.A. lừa đảo 1,5 tỷ đồng) cho biết, anh đã có buổi làm việc, đối chất với V.A. và Công an xã Bình Tân.

Tại buổi làm việc, anh N. cho biết, V.A. phủ nhận việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh mà nói, đang nợ anh 1,5 tỷ đồng.

Vụ tố cáo 'cú lừa thế kỷ': Vì sao công an chưa tạm giữ 'tiểu thư sang chảnh' dù có cả 'Hội những người bị lừa'? - Ảnh 1
V.A (Tina Duong) có cuộc sống sang chảnh, phủ đầy đồ hiệu. Ảnh: Báo Công Thương

Trước đó, anh N. đã gửi đơn tố cáo V.A đến Công an tỉnh Bắc Giang.

Theo đơn tố cáo của ông N. (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) N.T.V.A. dùng nhiều thủ đoạn gian dối, dựng lên nhiều câu chuyện còn hơn phim Holywood để lừa ông, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Theo ông N., trong một dịp công tác tại TP Phan Thiết vào tháng 2/2022, ông tình cờ quen V.A. và bị lừa đảo. Trong thời gian ông N. bị lừa, V.A. đã đưa cho ông chiếc xe Mercedes E250 biển số TP.HCM để làm tin và hiện chiếc xe ông N vẫn đang giữ.

Làm việc với Công an TP Phan Thiết, “hotgirl” Tina Duong khẳng định có mối quan hệ làm ăn chung chứ không lừa đảo ông N. “Hotgirl” V.A. đề nghị cung cấp thêm chứng cứ tố cáo mình lừa đảo và kiểm tra số lần chuyển khoản cho ông N.

N.T.V.A. cho rằng sau khi xảy ra mâu thuẫn, mình đã cố gắng khắc phục để lấy lại chiếc xe Mercedes E250 mà mình trước đó đã đưa cho ông N. có phương tiện đi lại chứ không phải cầm cố hay thế chấp. “Tuy nhiên ông N. không đồng ý mà còn đe dọa sẽ tháo rời mang bán qua Campuchia(?)”, bản tường trình của N.T.V.A. viết.

Theo V.A, ngày 16/9 đã chủ động liên lạc với ông N để hẹn gặp vào hôm sau để thương lượng, giải quyết nhưng sau đó Công an Bình Tân đến mời về trụ sở làm việc.

Ngoài đơn tố cáo của ông N. như đã đề cập, trên mạng Facebook còn đang chia sẻ chóng mặt sự việc N.T.V.A. vào năm 2018 với bề ngoài là người giàu có khi thuê căn hộ hạng sang ở trung tâm Hà Nội, thuê siêu xe thậm chí thuê cả người đóng giả cha mẹ để tổ chức một đám cưới xa xỉ với con trai một gia đình đại gia…

Đối với chiếc xe Mercedes E250 biển số 51G-585…mà N.T.V.A. đã đưa cho ông N., theo xác minh của chúng tôi, xe này đăng ký của một người tên T. ở quận Tân Phú, TPHCM.

Đã được người thân bảo lãnh

Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ báo Công Thương, Trưởng Công an TP.Phan Thiết khẳng định, thông tin trên mạng nói Tina Duong lừa đảo rất nhiều người nhưng hiện tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết mới chỉ nhận được đơn tố cáo của một bị hại.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố Tina Duong "dàn dựng", lừa hàng loạt người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Những người tố cáo cho rằng, cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, rủ họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Sau khi xảy ra ồn ào trên mạng xã hội, không ai biết N.T.V.A. ở đâu. Nhóm các nạn nhân đã tập hợp với nhau để cùng gửi đơn tố cáo V.A. và truy tìm cô này để báo cho cơ quan công an xử lý.

Vụ tố cáo 'cú lừa thế kỷ': Vì sao công an chưa tạm giữ 'tiểu thư sang chảnh' dù có cả 'Hội những người bị lừa'? - Ảnh 2
Tina Dương tại Công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Người lao động

Trước nhiều thắc mắc về việc vì sao đơn của anh N. lại phải chuyển đi nhiều nơi, luật sư Trần Xuân Tiền - Trưởng văn phòng Luật sư Đồng Đội cho biết, về nguyên tắc khi có đơn tố giác của người dân, để xác định có đúng thẩm quyền thụ lý hay không thì cơ quan công an phải xác minh mới có thể đưa ra kết luận có tiếp nhận và giải quyết đơn hay không.

Bên cạnh đó, theo Luật sư Tiền, những thông tin tố cáo Tina Duong, cụ thể là V.A lừa đảo trên mạng xã hội là thông tin một chiều chưa được kiểm chứng, chưa được cơ quan chức năng xác minh. Do đó, để có đủ căn cứ để các quan chức năng vào cuộc, các nạn nhân cần có đơn tố giác gửi đến cơ quan chức năng theo đúng thẩm quyền.

“Trường hợp người tố cáo gửi đơn đến cơ quan chức năng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh mới có thể rõ được bản chất sự việc” - luật sư Tiền cho biết.

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