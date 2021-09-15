Thủ tướng thống nhất với TP.HCM về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn từ sau 15/9.

Xã hội 15/09/2021 08:20

TP.HCM đã xin ý kiến Thủ tướng và được thống nhất về tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần chỉ thị 16.

Theo thông tin của Tuổi trẻ, chiều 14/9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 mở rộng, xem xét cho ý kiến về tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn TP.HCM từ sau ngày 15/9.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh, hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 86 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 và thảo luận, cho ý kiến về tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND thành phố về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế trên địa bàn từ sau 15/9.

Ông Nên thông tin, TP.HCM đã xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ và được sự thống nhất về việc tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 2 tuần theo tinh thần chỉ thị 16. Những địa phương tại TP.HCM đã kiểm soát được dịch bệnh thì từng bước mở dần theo nguyên tắc an toàn là trên hết, không chủ quan nôn nóng, làm chặt chẽ, chắc chắn.

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TP.HCM chưa thể kiểm soát được dịch bệnh vào ngày 15/9 như mục tiêu ban đầu - Ảnh: Lao Động

Cũng trong hội nghị, theo Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ, đối chiếu lại với các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh của Bộ Y tế, nhìn chung thành phố chưa đạt. Tuy nhiên, từng địa phương cũng có thể chia làm 3 nhóm. Trong đó:

- Nhóm 1 là những địa phương có khả năng cơ bản đạt tiêu chí đề ra

- Nhóm 2 là những địa phương gần đạt tiêu chí đề ra

- Nhóm 3 là những địa phương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu thêm một thời gian nữa. 

Hiện nay, quan điểm của TP.HCM là những nơi chưa đạt theo tiêu chí kiểm soát dịch đã đề ra thì tiếp tục phấn đấu thực hiện, những nơi đã kiểm soát dịch được thì nới dần từng bước chắc chắn trên cơ sở an toàn là trên hết. 

Ngoài ra, ông Nên đề nghị xem xét vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP; trách nhiệm của các quận huyện và TP. Thủ Đức; vai trò của các “pháo đài” ở các xã, phường, thị trấn và vai trò, trách nhiệm của các lực lượng tăng cường, chi viện. 

Mặt khác, hội nghị thảo luận thêm về việc những địa phương chủ động thực hiện “bình thường mới” sau 15/9, cần nghiên cứu thực hiện theo thẩm quyền thế nào, còn đề xuất những vướng mắc ra sao?

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