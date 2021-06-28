Sáng ngày 27/06/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đã có chuyến thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Việt Nam (tỉnh Bình Dương).

Thủ tướng Chính phủ nhận định Vinamilk là đơn vị điển hình thực hiện kinh tế tuần hoàn hiệu quả, biểu dương tinh thần “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” và những nỗ lực nhằm nâng cao đời sống của người lao động trong dịch Covid-19. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chúc mừng những thành tích của Vinamilk nói chung và Nhà máy sữa Việt Nam nói riêng trong suốt 45 năm qua, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về cổ phần hóa, phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ đến thăm và làm việc tại Nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk Theo báo cáo của Bà Mai Kiều Liên, Tổng Giám đốc công ty Vinamilk, hiệu quả kinh tế của Vinamilk đã tăng đáng kể từ sau khi cổ phần hóa. Vốn cổ đông nhà nước (SCIC) tại Vinamilk hiện nay đã tăng 40 lần so với vốn sau cổ phần hóa năm 2003. Trong 10 năm (từ 2011-2021), Vinamilk đã đóng góp 42.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; riêng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Vinamilk nộp ngân sách nhà nước là 10.500 tỷ đồng từ sự đóng góp chủ lực của Nhà máy sữa Việt Nam (Nhà máy Mega) và 02 Nhà máy sữa bột Việt Nam, Nhà máy Nước giải khát Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác tham quan quy trình sản xuất tự động, hiện đại của Siêu Nhà máy sữa Việt Nam Công ty Vinamilk hiện nằm trong top 50 công ty sữa lớn nhất toàn cầu với vị trí thứ 36, cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á trong danh sách này. Vượt qua khó khăn do đại dịch, doanh thu năm 2020 của công ty đạt gần 60.000 tỷ đồng. Vinamilk tự chủ vùng nguyên liệu với 13 trang trại bò sữa trong nước, đàn bò quản lý và khai thác sữa là 150.000 con. Kết hợp cùng với 13 nhà máy hiện đại, chuẩn quốc tế, Vinamilk đã xuất khẩu các sản phẩm sữa mang thương hiệu Việt Nam ra 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Nhà máy sữa Việt Nam ứng dụng công nghệ 4.0, có công suất lớn, hiện sản xuất hơn 800 triệu lít sữa/năm Trực tiếp thị sát Nhà máy Mega và lắng nghe báo cáo từ các đại diện Vinamilk, Thủ tướng Chính phủ nhận định Vinamilk là mô hình điển hình về kinh tế tuần hoàn có hiệu quả với nhiều đóng góp hữu ích, thiết thực cho người lao động, địa phương và đất nước. Đi lên từ nông nghiệp-nông dân-nông thôn, qua hoạt động của công ty, các sản phẩm nông nghiệp được chế biến, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, người lao động và nâng cao tầm vóc, sức khỏe của người dân Việt Nam. Hệ thống robot LGV trong nhà máy được vận hành tự động và đồng bộ, giúp tối ưu hóa năng suất và kiểm soát chất lượng sản phẩm nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, trách nhiệm xã hội của Vinamilk về ứng phó dịch bệnh và hỗ trợ người dân khi có lũ lụt, thiên tai cũng được đánh giá cao. Góp sức trong cuộc chiến chống dịch, từ khi dịch bùng phát đến nay, Vinamilk tích cực tham gia chương trình chung tay với Chính phủ, tiếp sức lực lượng tuyến đầu và hỗ trợ cộng đồng với ngân sách trên 85 tỷ đồng. Nhà máy Mega là đơn vị tiên phong sử dụng hệ thống kho thông minh với công nghệ châu Âu có sức chứa hơn 27.000 pallet hàng hóa Chính phủ xác định “chống dịch như chống giặc”, Thủ tướng ghi nhận Vinamilk đã phát huy tốt tinh thần “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”, quyết tâm không để ngừng trệ sản xuất, góp phần cùng cả nước thực hiện tốt mục tiêu kép. Những giải pháp và nỗ lực của Vinamilk nhằm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo quyền lợi và nâng cao đời sống của người lao động cũng được Thủ tướng hoan nghênh, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh. Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu kép là nhiệm vụ khó nhưng cần phải thực hiện; phải chống được dịch để thúc đẩy sản xuất kinh doanh; sản xuất kinh doanh mới có nguồn lực để chống dịch tốt hơn. Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành rà soát lại, kịp thời tạo điều kiện và động lực để doanh nghiệp phát triển. Thủ tướng động viên tập thể CB-CNV Vinamilk tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục khó khăn, với tinh thần năm sau cao hơn năm trước, tiếp tục nâng cao vị thế của thương hiệu. Thủ tướng Chính phủ đánh giá Vinamilk là đơn vị điển hình trong việc “vừa sản xuất, vừa chiến đấu” góp phần thực hiện mục tiêu kép của Nhà nước Trước sự quan tâm, khích lệ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Vinamilk, bà Mai Kiều Liên đã gửi lời cảm ơn, đồng thời khẳng định Vinamilk và các CB-CNV sẽ nỗ lực vượt qua thách thức hiện nay, đóng góp cho sự phát triển của ngành sữa Việt Nam, đưa thương hiệu sữa Việt vươn ra thế giới, tiếp tục theo định hướng đến phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

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