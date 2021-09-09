Thứ trưởng Bộ Y tế: Đảm bảo điều kiện sinh hoạt của các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM

Trong cuộc họp báo chiều ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định điều kiện sinh hoạt của các y bác sĩ đang tham gia tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM luôn được quan tâm và không thiếu thốn.

Theo thông tin từ VTC News, tại họp báo chiều 9/9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, tình hình dịch ở TP.HCM diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, nhiều cái mới và nhiều lúc phải thay đổi chính sách nhanh chóng. Hiện có gần 20.000 nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch, điều trị Covid-19. Trong đó có hơn 6.600 y bác sĩ đến từ trung ương và các địa phương khác. Trước những thông tin phản ánh nhiều y bác sĩ sinh hoạt trong điều kiện khó khăn, Thứ trưởng khẳng định, việc chăm lo đời sống cho lực lượng này được sự quan tâm của Bộ Y tế, Thành ủy, UBND và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố, nhằm giúp các y bác sĩ có điều kiện sinh hoạt tốt để thực hiện nhiệm vụ phân công.

"Hơn 6.600 nhân viên y tế, y bác sĩ tuyến đầu cũng như y bác sĩ tại thành phố được quan tâm, không thiếu thốn. Tuy nhiên họ tham gia nhiều công việc như điều trị, xét nghiệm, tiêm vaccine, nhiều lúc không tránh khỏi khó khăn. Bên cạnh sự phân công điều động, họ cũng thể hiện tâm huyết, tinh thần hỗ trợ người dân thành phố với tâm thế không đòi hỏi, sẵn sằng chấp nhận khó khăn, có gặp khó khăn nhưng không phải chuyện lớn", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu trong cuộc họp chiều ngày 9/9. Ảnh: VTC News Cũng có một bộ phận y bác sĩ gặp khó khăn nhưng đơn lẻ, Bộ Y tế cũng thường xuyên trao đổi với TP.HCM để đề ra những biện pháp hỗ trợ đồng nghiệp trong đời sống cũng như điều kiện công tác.

"TP.HCM luôn có trách nhiệm, tạo điều kiện sao cho công việc, sinh hoạt của họ được tốt nhất", ông Nguyễn Trường Sơn nói. "Gần 7.000 y bác sĩ, nhiều lúc không thể giải quyết hết mong mỏi, quyền lợi của họ. Nhưng ngành y tế luôn cố gắng khuyến khích, tạo điều kiện, hài hòa quyền lợi của anh em để vì một mục đích chung là cùng nhau vượt qua đại dịch", ông Sơn nói thêm. Tại cuộc họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM nói: "Công tác phối hợp giữa Thành phố và Bộ Y tế là thường xuyên, kịp thời, chặt chẽ để giải quyết vấn đề hàng ngày; huy động nhiều nguồn chăm lo cho các y bác sĩ". Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tại TP.HCM. Ảnh: VTC News Về phản ánh chuyện thu nhập giảm, ông Hải cho biết, nguồn thu của các bệnh viện giảm do tập trung chữa Covid-19 nên thu nhập của nhân viên y tế giảm là đương nhiên. Thành phố đang tìm cách giải quyết vấn đề này.

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