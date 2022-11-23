Tại buổi họp báo, Thượng tá Phan Bửu Kiếm, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Cà Mau cho biết, bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) tiền sử không có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại cuộc họp giao ban báo chí tháng 11/2022, đại diện Công an tỉnh Cà Mau đã thông tin về vụ án người phụ nữ bị người tình đánh chết trong khách sạn.

Khoảng 18h ngày 9/11, ông Xuân và bà T đến thuê phòng 301 tại một nhà khách ở phường 5, TP. Cà Mau. Đến 8h ngày 10/11, nhân viên khách sạn xác định tại phòng 301 có sự việc đánh nhau, có tiếng động lớn, nên xuống báo cho lễ tân và trình báo công an.

Từ năm 2019, ông Xuân và nạn nhân là bà N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn) có mối quan hệ tình cảm nam nữ, tuy nhiên chỉ qua lại, không sống chung như vợ chồng.

Cùng lúc này, bà T có gọi điện thoại cho con ruột bị can thông báo mình đang bị ông Xuân đánh. Cụ thể, ông Xuân dùng một cái ghế gỗ đánh bà T làm gãy chiếc ghế, sau đó dùng 2 chân ghế tiếp tục đánh bị hại.

Bị đánh dữ dội, bà T. mới mở cửa phòng chạy ra ngoài, nhưng ông Xuân vẫn tiếp tục đánh. Tại hành lang phòng 307, một người khách trong phòng đã đi ra can ngăn, nhưng ông này đã bị ông Xuân đánh bầm mắt. Một lúc sau, vị khách trên định tiếp tục can ngăn nhưng thấy ông Xuân hung hăng nên dừng lại.

Khi con của ông Xuân đến khách sạn và phát hiện sự việc nên đã đưa ông Xuân rời khách sạn. Sau đó, bà T. được người thân đưa đến bệnh viện với chẩn đoán đa chấn thương và tử vong vào chiều cùng ngày.

Hình ảnh ông Xuân đánh đập dã man người phụ nữ được camera ghi lại - Ảnh: Chụp màn hình

Theo thông tin từ Vietnamnet, thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết, đến thời điểm này, cơ quan CSĐT chưa làm việc được với nghi phạm Xuân. Nguyên nhân, do sau khi gây án, ông Xuân bị khủng hoảng tinh thần, liên tục la hét, quậy phá, đi tiểu mất kiểm soát, không ăn uống trong thời gian bị tạm giữ.

Do có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần nên cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Xuân.

Ngày 14/11, Công an đưa ông Xuân đến Trung tâm Pháp y Tây Nam bộ (tại TP Cần Thơ); tại đây bác sĩ xác định tình trạng sức khỏe của nghi phạm này không đủ điều kiện để giám định tâm thần. Bác sĩ đề nghị cơ quan điều tra đưa ông sang Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Tại bệnh viện, ông Xuân bị hôn mê, hiện các bác sỹ đang điều trị tích cực nhưng chưa có dấu hiệu phục hồi.

“Cơ quan điều tra đã thông báo đến gia đình để phối hợp điều trị cho ông Xuân. Tuy nhiên phía gia đình không có kinh phí. Hiện cơ quan điều tra đang chi trả cho bệnh viện khoản chi phí này”, Thượng tá Phan Bửu Kiếm cho biết.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can Xuân để điều tra hành vi “Giết người”.