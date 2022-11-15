Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, bị can Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau) đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 15/11, liên quan thông tin người phụ nữ tử vong sau khi bị hành hung dã man ở khách sạn, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP. Cà Mau) hiện bị sốc nhiễm trùng, suy đa tạng đang được điều trị thuốc vận mạch, kháng sinh, lọc máu liên tục và phải thở máy. Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh nhân Xuân nhập viện vào lúc 20h ngày 14/11 và đang cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Vào những ngày qua, bị can Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện điều trị. Nguyễn Văn Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào người phụ nữ trong một khách sạn khiến người này tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo hình ảnh camera tại một khách sạn ở phường 5, TP.Cà Mau ghi lại vào tối 10/11, người đàn ông cầm cây gỗ đánh liên tục vào tay, chân và đầu của một người phụ nữ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ nằm ôm đầu chịu trận. Sau một lúc đánh liên tục vào người phụ nữ, người đàn ông ngồi nghỉ, sau đó ngồi dậy đánh tiếp. Một lúc sau, người ở trong phòng kế bên có vào can ngăn nhưng người đàn ông này hung hăng, khiến người can ngăn dừng lại. Cháu gái chị N.T.T ôm di ảnh của mẹ đã bật khóc nức nở - Ảnh: Báo Tiền Phong Sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, người phụ nữ bị đa chấn thương, thương tích khắp cơ thể, các vết thương rất nặng. Theo xác minh của cơ quan chức năng, nạn nhân là chị N.T.T (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, Cà Mau).

Diễn biến NÓNG vụ gã đàn ông đánh chết nhân tình trong khách sạn ở Cà Mau Nguyễn Văn Xuân và nạn nhân có quan hệ tình cảm, chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống mà gã ra tay tàn độc khiến nhân tình tử vong.

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