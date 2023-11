Vào những ngày qua, bị can Xuân liên tục nói nhảm, nhịn ăn, đi vệ sinh trong tình trạng mất kiểm soát. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã đưa bị can đi giám định tâm thần tại Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam bộ. Tuy nhiên, khi đến nơi, bị can có dấu hiệu mệt, lơ mơ, được lực lượng làm nhiệm vụ đưa vào bệnh viện điều trị.

Nguyễn Văn Xuân cầm cây gỗ đánh liên tục vào người phụ nữ trong một khách sạn khiến người này tử vong - Ảnh: Báo Dân Việt

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Xuân (56 tuổi, ngụ phường 8, TP.Cà Mau), để điều tra về hành vi "Giết người".