Phản ứng bất ngờ của chị dâu sau khi vô tình biết tôi vào khách sạn với chồng cũ

Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn sau hơn 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là "chuyện giường chiếu".

Vì gặp phải nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, tôi và chồng cũ ly hôn vào hơn 2 năm trước. Sau chia tay, tôi đưa con trai 3 tuổi về ở tạm cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai. Nhờ có ông bà chăm nom giúp con trai, chị dâu chia sẻ việc nhà nên tôi có nhiều thời gian để phấn đấu trong công việc, tìm lại sự tự tin của một người phụ nữ tự do. Cũng nhờ vậy mà tôi trở nên xinh đẹp và thăng tiến tốt hơn. Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là chuyện tình dục.

Ảnh minh họa: Internet Chúng tôi yêu đương từ hồi sinh viên, sau đó cưới rồi có con trai, mọi thứ diễn ra suôn sẻ phần lớn nhờ vào chuyện tình dục giữa chúng tôi vô cùng hòa hợp. Vậy nên, dù ly hôn nhưng chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau để giải tỏa nhu cầu "chuyện ấy". Tôi nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì là sai trái khi chúng tôi chưa ai có người mới, càng chưa có gia đình mới. Quan hệ của chúng tôi như hiện tại có phần tốt hơn khi chúng tôi trong mối ràng buộc của hôn nhân. Tuy nhiên, trong mắt mọi người thì việc qua lại, gần gũi thể xác với chồng cũ hoặc vợ cũ lại là cái gì rất ghê gớm. Vậy nên tôi thường lén hẹn gặp chồng cũ ở khách sạn nào đấy xa nhà một chút để giảm bớt chuyện thị phi, đàm tiếu trong khu phố. Cẩn thận là vậy nhưng điều tôi chẳng ngờ tới là cuộc hẹn cuối tuần trước của chúng tôi ở khách sạn lại bị chị dâu vô tình phát hiện. Khi về nhà chị đã tỏ thái độ khinh bỉ và mỉa mai tôi bằng những lời khó nghe, chị còn dọa sẽ nói chuyện này cho anh trai và bố mẹ tôi.

Ảnh minh họa: Internet Vốn dĩ trước giờ tôi luôn tôn trọng, sống hòa thuận với chị ấy dù chúng tôi bằng tuổi. Vậy mà giờ đây tại sao chị ấy không hiểu cho tôi một chút. Dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của tôi, tôi có quyền quyết định. Mấy hôm nay, bữa cơm nào chị dâu cũng liếc xéo tôi và con trai. Mẹ tôi nhận thấy thái độ khác lạ nên đã mấy lần dò hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi có nên thú nhận với mẹ tôi về chuyện qua lại với chồng cũ trước khi chị dâu “chuyện bé xé ra to” không? Sau chuyện này tôi có nên tìm thuê nhà rồi xin ra ngoài ở để đỡ mâu thuẫn với chị ấy không?

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau Từ khi xác định lấy chồng tôi cũng luôn coi nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ngay sau khi thấy mẹ chồng nói thế tôi đồng ý giao luôn số tiền, vàng lên tới cả tỉ đồng.

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