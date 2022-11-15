Phản ứng bất ngờ của chị dâu sau khi vô tình biết tôi vào khách sạn với chồng cũ

Tâm sự 15/11/2022 08:08

Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn sau hơn 2 năm ly hôn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là "chuyện giường chiếu".

Vì gặp phải nhiều mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân, tôi và chồng cũ ly hôn vào hơn 2 năm trước. Sau chia tay, tôi đưa con trai 3 tuổi về ở tạm cùng bố mẹ và vợ chồng anh trai. Nhờ có ông bà chăm nom giúp con trai, chị dâu chia sẻ việc nhà nên tôi có nhiều thời gian để phấn đấu trong công việc, tìm lại sự tự tin của một người phụ nữ tự do. Cũng nhờ vậy mà tôi trở nên xinh đẹp và thăng tiến tốt hơn.

Cuộc sống của mẹ đơn thân với tôi có lẽ như thế là quá ổn. Tuy nhiên, duy chỉ có một điều mà tôi và chồng cũ không thể thoát ra được đó là chuyện tình dục. 

Phản ứng bất ngờ của chị dâu sau khi vô tình biết tôi vào khách sạn với chồng cũ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi yêu đương từ hồi sinh viên, sau đó cưới rồi có con trai, mọi thứ diễn ra suôn sẻ phần lớn nhờ vào chuyện tình dục giữa chúng tôi vô cùng hòa hợp. Vậy nên, dù ly hôn nhưng chúng tôi vẫn thi thoảng gặp nhau để giải tỏa nhu cầu "chuyện ấy". Tôi nghĩ rằng chuyện đó chẳng có gì là sai trái khi chúng tôi chưa ai có người mới, càng chưa có gia đình mới. Quan hệ của chúng tôi như hiện tại có phần tốt hơn khi chúng tôi trong mối ràng buộc của hôn nhân. 

Tuy nhiên, trong mắt mọi người thì việc qua lại, gần gũi thể xác với chồng cũ hoặc vợ cũ lại là cái gì rất ghê gớm. Vậy nên tôi thường lén hẹn gặp chồng cũ ở khách sạn nào đấy xa nhà một chút để giảm bớt chuyện thị phi, đàm tiếu trong khu phố. Cẩn thận là vậy nhưng điều tôi chẳng ngờ tới là cuộc hẹn cuối tuần trước của chúng tôi ở khách sạn lại bị chị dâu vô tình phát hiện. Khi về nhà chị đã tỏ thái độ khinh bỉ và mỉa mai tôi bằng những lời khó nghe, chị còn dọa sẽ nói chuyện này cho anh trai và bố mẹ tôi.

Phản ứng bất ngờ của chị dâu sau khi vô tình biết tôi vào khách sạn với chồng cũ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vốn dĩ trước giờ tôi luôn tôn trọng, sống hòa thuận với chị ấy dù chúng tôi bằng tuổi. Vậy mà giờ đây tại sao chị ấy không hiểu cho tôi một chút. Dù sao đó cũng là chuyện cá nhân của tôi, tôi có quyền quyết định.

Mấy hôm nay, bữa cơm nào chị dâu cũng liếc xéo tôi và con trai. Mẹ tôi nhận thấy thái độ khác lạ nên đã mấy lần dò hỏi tôi xem có chuyện gì. Tôi có nên thú nhận với mẹ tôi về chuyện qua lại với chồng cũ trước khi chị dâu “chuyện bé xé ra to” không? Sau chuyện này tôi có nên tìm thuê nhà rồi xin ra ngoài ở để đỡ mâu thuẫn với chị ấy không?

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau

Đưa hết cả tỷ đồng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi 'tay chân bủn rủn' khi biết được sự thật kinh hoàng đằng sau

Từ khi xác định lấy chồng tôi cũng luôn coi nhà chồng là nhà mình, bố mẹ chồng như bố mẹ mình nên ngay sau khi thấy mẹ chồng nói thế tôi đồng ý giao luôn số tiền, vàng lên tới cả tỉ đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 45 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 45 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 45 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau