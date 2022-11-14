Ngã ngửa tấm ảnh chồng chụp chung với chị dâu, tôi đứng sững 'như trời trồng' khi biết được sự thật trớ trêu

Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, viên mãn rồi, nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi lại không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa.

Vợ chồng tôi quen nhau do mai mối. Đơn giản thời điểm đó cả hai thấy đối phương phù hợp vậy là cưới. Cưới về yêu sau cũng chẳng sao. Lúc đó chồng tôi 32 tuổi rồi, anh mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên ngại yêu, cứ cưới cho vừa lòng bố mẹ. Còn tôi thì lại mê anh từ lần gặp đầu tiên nhưng chẳng dám nói. Sau kết hôn, vợ chồng tôi có ít thời gian dành cho nhau. Anh bận công việc suốt, chẳng mấy khi ở nhà. Vì thế chúng tôi ít cãi nhau, tôi cần gì bảo anh, anh đều đồng ý. Mỗi tháng anh đưa cho tôi một khoản kha khá chi tiêu trong nhà. Rồi tôi làm mẹ của 2 đứa con, hết lòng phục vụ chồng và nhà chồng mà không dám kêu ca gì. Người ham việc như anh sau 5 năm gây dựng sự nghiệp cũng thành công, anh là giám đốc công ty về công nghệ. Trong ví anh có để 2 bức ảnh, một là ảnh chụp tôi và anh, một là ảnh anh và chị ấy. Anh nói muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó, tôi tôn trọng anh và không nói gì, cũng không muốn quan tâm người con gái đó là ai vì quãng thời gian yêu nhau anh đối xử với tôi rất tốt. Với lại tôi tin tưởng anh tuyệt đối nên không ghen tuông gì cả.

Bố mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt nên gần như chưa bao giờ xảy ra xích mích mẹ chồng nàng dâu. Hiện tại tôi và chồng đều làm việc cho công ty nước ngoài với mức lương hậu hĩnh nên không cần lo lắng về vấn đề kinh tế, và chúng tôi cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng rồi. Ảnh minh họa: Internet Tôi cứ nghĩ cuộc sống như vậy là hạnh phúc, viên mãn rồi, nhưng kể từ ngày anh trai chồng về nước, tôi lại không biết phải đối mặt với sự thật ra sao nữa. Anh trai chồng lấy vợ muộn, anh hơn chồng tôi 2 tuổi và mới cưới vợ được 6 tháng. Đám cưới của anh chị được tổ chức ở nước ngoài, vì cả hai đi du học và gặp gỡ, yêu nhau ở đó. Hồi anh chị cưới, chỉ có bố mẹ chồng tôi sang, còn tôi và chồng vì lý do riêng mà không thể qua dự được.

Cách đây vài tháng, anh chị thông báo chuẩn bị về Việt Nam sinh sống. Cả nhà chuẩn bị rất kỹ để đón hai người, tôi cũng háo hức lắm vì đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt anh trai chồng và chị dâu. Nhưng mà lúc vừa đón anh chị chồng ở sân bay, tôi đột nhiên thấy ánh mắt chồng tôi có gì đó khác lạ và chị dâu cũng thế. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ gì cho đến một hôm tôi dọn phòng thì tình cờ thấy một bức ảnh của chồng chụp chung với một người con gái, người đó không phải ai xa lạ mà đó là… chị dâu. Ảnh minh họa: Internet Nhìn bức ảnh này tôi đứng không vững nữa, quyết tâm tìm ra sự thật. Tôi tìm gặp chị bạn thân hồi đại học của chồng mới biết được thì ra chị dâu chính là mối tình đầu của chồng. Hai người chia tay không phải vì hết yêu mà chỉ vì chị ấy đi du học. Tại sao trái đất lại tròn đến vậy? Tại sao chị dâu lại yêu trúng anh trai của người yêu cũ như thế chứ? Chị dâu mọi thứ đều tốt trừ cái chuyện chị là người yêu cũ của chồng tôi. Bây giờ tôi đang rất bối rối, tôi không biết phải đối mặt với chị như thế nào nữa.

Được chồng giàu 'cưng như trứng, hứng như hoa', tôi hụt hẫng đâm đơn ly hôn khi biết tâm địa thật sự phía sau Mặc dù đi làm vất vả, nhưng chồng tôi nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, tôi muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi làm gì, cưng chiều hết mực. Cho tới khi mục đích thực sự bất ngờ được khui bày...

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