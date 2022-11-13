Được chồng giàu 'cưng như trứng, hứng như hoa', tôi hụt hẫng đâm đơn ly hôn khi biết tâm địa thật sự phía sau

Tâm sự 13/11/2022 06:35

Mặc dù đi làm vất vả, nhưng chồng tôi nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, tôi muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi làm gì, cưng chiều hết mực. Cho tới khi mục đích thực sự bất ngờ được khui bày...

Tôi gặp chồng tôi vào năm tôi 22 tuổi, anh hơn tôi 6 tuổi. Lớn tuổi hơn tôi và là dân kinh doanh nên anh chín chắn và lịch lãm so với những chàng trai trước đó mà tôi quen. Giữa chúng tôi có nhiều điểm chung, điểm khác biệt nhất chỉ là về cách biệt địa lý nơi sinh ra. Tôi là người ở vùng nông thôn, còn anh là con trai thành phố. Khi tốt nghiệp đại học, tôi không về quê mà ở lại thành phố tìm việc và cũng không muốn rời xa bạn trai. Sau đó, tôi xin việc và được nhận vào làm trong một công ty xuất nhập khẩu. Yêu nhau được một năm, anh chủ động cầu hôn tôi.

Nhưng sau khi ra mắt hai bên gia đình, được sự ủng hộ của đôi bên, chúng tôi quyết định kết hôn. Vì năm đó không được tuổi, gia đình bảo đến đầu năm tổ chức. Hai chúng tôi vẫn quyết định về sống chung. Quãng thời gian này khá êm đềm, hạnh phúc cho tới khi người yêu cũ của tôi xuất hiện.

Anh ta nằng nặc đòi quay lại với tôi mặc dù tôi cũng đã nói rất rõ là tôi đã chuẩn bị kết hôn và người đó không ai khác là Dũng. Thế nhưng, người yêu cũ vẫn tìm mọi cách để phá mối quan hệ của chúng tôi. Thậm chí anh ta còn hẹn tôi ra quán café rồi sau đó sắp xếp để chồng sắp cưới của tôi thấy cảnh anh ta cố tình ôm tôi, níu kéo tình cảm. Cũng may, Dũng là người chín chắn nên luôn tin tưởng tôi.

Được chồng giàu 'cưng như trứng, hứng như hoa', tôi hụt hẫng đâm đơn ly hôn khi biết tâm địa thật sự phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, tôi phát phát hiện mình có thai nên đám cưới của chúng tôi diễn ra nhanh chóng hơn so với dự kiến. Tôi nghỉ hẳn việc ở nhà sinh con sau ngày cưới, còn mọi việc chồng lo. Hơn nữa, sống chung với bố mẹ chồng thời gian đầu cũng khá khó khăn với tôi khi trước hay tự do bay nhảy. Nhiều khi chứng kiến cảnh chồng đi sớm về khuya, tôi cũng muốn ra ngoài đi làm kiếm tiền nhưng con nhỏ lại ốm đau nên lại thôi.

Mặc dù đi làm vất vả, nhưng chồng tôi nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, tôi muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi làm gì, cưng chiều hết mực. Anh chị em nhà chồng cũng tỏ ra yêu thương, tôn trọng tôi. Tôi tưởng rằng do mình xởi lởi với nhà chồng nên mọi người thực sự coi mình như người nhà.

Thời gian gần đây việc kinh doanh của chồng tôi không được thuận lợi. Khi có chuyện, anh dễ nổi cáu. Tôi thì cả ngày ngập trong bỉm sữa, con quấy khóc suốt vì ốm. Trong một lần anh nhậu say về, nhìn vậy tôi không chịu đựng được nên đã nói anh. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, muốn tung hê hết, tiền bạc chả để làm gì nữa nếu cứ chồng đi đường chồng bỏ mặc hai mẹ con như vậy. Vợ chồng mâu thuẫn. Anh lớn tiếng nói tôi và đỉnh điểm là đòi đưa con của tôi đi xét nghiệm vì anh nghi ngờ không phải con của anh.

Được chồng giàu 'cưng như trứng, hứng như hoa', tôi hụt hẫng đâm đơn ly hôn khi biết tâm địa thật sự phía sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Anh bảo tôi là thời gian chúng tôi yêu nhau, tôi vẫn qua lại với người yêu cũ. Tôi cay đắng khi biết chồng nghi ngờ mình. Tôi là người thế nào lẽ ra anh phải là người rõ nhất. Nếu như ngay từ đầu, anh đã nghi ngờ cái thai trong bụng tôi thì sao anh phải cưới tôi.

Sự nghi ngờ của chồng khiến tôi vô cùng đau đớn. Tôi thực sự muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không niềm tin của mình vì những gì chồng nói đã chạm tới sự tự trọng của tôi. Dù rằng sau cơn say anh có xin lỗi tôi, nhưng tôi thấy mình giờ mất đi niềm tin ở chồng. Mọi người biết chuyện bảo tôi cứ để cho anh đưa con đi xét nghiệm. Nhưng lòng tự ái khiến tôi hoàn toàn không muốn cho con đi xét nghiệm, bởi chắc chắn đó chính là con của chồng tôi. Nếu như anh nghi ngờ thì cứ mặc để anh ta sống trong sự ngờ vực, tôi quyết định ôm con ra đi.

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Tôi chính là hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt các bậc phụ huyn, nhưng tôi đã yêu một người đàn ông đã có gia đình.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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