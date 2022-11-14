Ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chồng điển trai làm ăn giỏi, vợ đẹp con khôn… Vậy mà cũng có giữ được chồng đâu, để rồi khi biết được sự thật tôi chỉ biết sốc, biết dằn vặt bản thân và ôm con khóc khi mọi thứ đã đổ vỡ hoàn toàn.

Tôi kết hôn được 3 năm nay, cuộc sống gia đình tôi ổn định, chồng hơn tôi 6 tuổi. Ban đầu tôi cũng băn khoăn về sự cách biệt tuổi tác, nhưng lại thấy yên tâm vì chồng tôi là người chín chắn, biết lo toan mọi thứ cho vợ con. Sau khi cưới, chúng tôi ra ở riêng ở căn nhà mới do chồng tôi mua. Tôi cảm thấy hạnh phúc về cuộc sống đầy đủ của mình, nhất là hài lòng khi đã có cô con gái đầu lòng tròn 2 tuổi. Gia đình, bạn bè của chồng cũng rất quý mến tôi mặc dù ra ở riêng, ít khi gặp gỡ mọi người. Chồng tôi rất quan tâm tới vợ con, tôi cảm nhận được tình cảm của anh ấy, không quá hào nhoáng nhưng luôn khiến tôi yên tâm với sự trưởng thành, từng trải của anh ấy. Trong cuộc sống hàng ngày, chồng tôi cũng rất lành mạnh, chỉ chơi thân với vài đồng nghiệp cùng công ty, mấy người bạn từ thời đi học. Tôi rất tin tưởng ở chồng, không có ý nghĩ chồng ngoại tình bao giờ.

Đang yên đang lành, chồng bỗng dở chứng, đổ đốn cặp kè gái gú bên ngoài. Ai cũng bảo gia đình tôi hạnh phúc, chồng điển trai làm ăn giỏi, vợ đẹp con khôn… Vậy mà cũng có giữ được chồng đâu, để rồi khi biết được sự thật tôi chỉ biết sốc, biết dằn vặt bản thân và ôm con khóc khi mọi thứ đã đổ vỡ. Tôi bắt đầu cảm thấy ghét chồng, căm phẫn người đàn bà lẳng lơ bên ngoài đã phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi. Đem chuyện này kể với lũ bạn, đứa thì khuyên bỏ quách đi, đứa từng trải lại bảo tôi bình tĩnh. Tụi bạn phân tích, dẫu sao chồng cũng một thời yêu thương vợ, trách nhiệm ngay cả khi đã có người bên ngoài. Ảnh minh họa: Internet Tôi bắt đầu suy ngẫm, đúng là bỏ nhau thì dễ quá, "xấu chàng thì hổ ai", chỉ có con là thiệt thòi sống cảnh xa bố hoặc mẹ. Tôi cũng không đành lòng nhìn người khác lẳng lơ cướp mất chồng mình một cách dễ dàng như thế. Tự nhìn nhận về bản thân, đúng là tôi có phần tự tin quá đà, nghĩ mình xinh đẹp nên nhiều khi vẫn hay giận dỗi, bắt chồng "nhịn" chuyện chăn gối… Tôi cũng thấy so với cô bồ kém tôi đến 8 tuổi thì đúng là kém hấp dẫn hơn.

Quyết tâm giữ chồng, tôi học cách thay đổi mình, mềm mỏng, quan tâm tới chồng con nhiều hơn. Tôi chăm chỉ làm đẹp, tập luyện, ăn mặc thời trang, quyến rũ. Hàng ngày quan tâm tới chồng, yêu thương như thủa còn mới yêu nhau vậy. Tôi tự trẻ hóa mình bằng cách rủ chồng đi xem các bộ phim lãng mạn ở rạp, đi chơi ở những nơi phong cảnh đẹp, ôn lại kỷ niệm cũ… Tôi chính thức "tán tỉnh" lại chồng, để anh ấy bên tôi nhiều hơn. Mặc cho ả bồ kia giận dỗi, liên tục gây sức ép và đòi chia tay chồng tôi. Khi đã giữ chồng ở bên cạnh nhiều hơn, tôi bắt đầu "tấn công" ả ta. Tôi chủ động gặp gỡ, cho ả ta thấy gia đình tôi đang rất hạnh phúc, không gì có thể chia cắt được. Ảnh minh họa: Internet Ả ta mới đầu kiêu ngạo, nhưng dần dần cũng đã nhận ra, kẻ thứ 3 mới là đáng thương hại. Tôi khuyên cô ta nên dừng lại, tương lai vẫn còn rộng mở và có cuộc sống hạnh phúc. Tôi còn biết cả ả ta còn đang có bạn trai, nếu tôi tiết lộ, cô ta sẽ bị bỏ. Sau hơn một tháng từ nhẹ nhàng đến cứng rắn, tôi đã khiến ả bồ tự nguyện rời xa chồng tôi, cắt đứt liên lạc. Chồng tôi cũng đã không còn nghĩ đến ả ta nữa, toàn tâm cho gia đình. Chồng tôi đã khóc và nói lời xin lỗi tôi, hứa sẽ không bao giờ phản bội vợ con nữa. Tôi chỉ cười trong hạnh phúc và coi đó chỉ là "tai nạn", không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thật may, tôi đã không đánh ghen, không làm bẽ mặt chồng và cũng không đùng đùng ly hôn. Tôi vẫn giữ được gia đình yên ấm và vượt qua sóng gió

Được chồng giàu 'cưng như trứng, hứng như hoa', tôi hụt hẫng đâm đơn ly hôn khi biết tâm địa thật sự phía sau Mặc dù đi làm vất vả, nhưng chồng tôi nâng niu chiều chuộng vợ như công chúa, tôi muốn gì cũng được. Bố mẹ chồng cũng chẳng bắt tôi làm gì, cưng chiều hết mực. Cho tới khi mục đích thực sự bất ngờ được khui bày...

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