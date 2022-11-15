Thông tin sốc về nghi phạm hành hung dã man người phụ nữ đến chết tại khách sạn ở Cà Mau

Xã hội 15/11/2022 13:13

Ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can Nguyễn Viết Xuân (56 tuổi, tên theo xác minh của Chi cục Kiểm lâm) bị kỷ luật buộc thôi việc đưa ra khỏi lực lượng Kiểm lâm từ 31 năm trước.

Liên quan thông tin người phụ nữ tử vong do bị nhân tình hành hung dã man tại khách sạn ở Cà Mau, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sáng 15/11, ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nghi can Nguyễn Viết Xuân (56 tuổi, tên theo xác minh của Chi cục Kiểm lâm) bị kỷ luật buộc thôi việc đưa ra khỏi lực lượng Kiểm lâm từ 31 năm trước.

Theo ông Hải, năm 1986, ông Xuân được nhận vào công tác tại Trạm dự báo cháy rừng thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh (thời điểm này Hạt Kiểm lâm huyện trực thuộc UBND huyện). Đến khoảng đầu năm 1991, ông này được điều động, phân công về công tác tại Trạm Kiểm soát lâm sản Cái Tàu thuộc Hạt Kiểm lâm huyện U Minh.

Trong thời điểm này, ông Xuân đã bị đơn vị thi hành kỷ luật về việc không chấp hành các nội quy, quy định của ngành với hình thức kỷ luật buộc thôi việc đưa ra khỏi lực lượng Kiểm lâm từ đó đến nay.

“Qua xác minh từ người triển khai quyết định kỷ luật của Chủ tịch UBND huyện U Minh đối với ông Xuân thì ông này bị kỷ luật với hai nội dung chính. Một là phát ngôn không tôn trọng, nói xấu lãnh đạo; hai là vi phạm khi là Kiểm lâm viên mà mua bán lâm sản" - ông Lê Văn Hải thông tin thêm.

Cũng theo ông Hải, ông đã có văn bản làm rõ thêm một số thông tin cá nhân liên quan đến ông Xuân gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh nhằm trấn an dư luận xã hội về hình ảnh cán bộ Kiểm lâm. Ông cho rằng, ông Xuân có làm Kiểm lâm thời gian ngắn thì vi phạm kỷ luật và phải ra khỏi ngành.

Thông tin sốc về nghi phạm hành hung dã man người phụ nữ đến chết tại khách sạn ở Cà Mau - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc được camera tại khách sạn ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, theo thông tin ban đầu từ báo Tuổi trẻ, vụ việc xảy ra ngày 10/11 ở một khách sạn trên địa bàn phường 5, TP. Cà Mau. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Viết Xuân và nạn nhân là chị N.T.T. (39 tuổi, ngụ xã Lâm Hải, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau).

Theo hình ảnh camera của khách sạn ghi lại, ông X. cầm cây gỗ đánh liên tục vào đầu, tay, chân, bụng chị T. ngay tại hành lang khách sạn. Hình ảnh camera cũng cho thấy, sau một lúc đánh đập chị T., có nhiều người trong các phòng đi ra định can ngăn nhưng do ông X. hung hăng nên không ai dám vào.

Sau gần 3 phút đánh chị T. liên tục, ông X. ngồi nghỉ mệt rồi lại đánh tiếp đến khi chị T. gục xuống. Ngay sau đó, chị T. được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu nhưng đã tử vong.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, chị T. nhập viện trong tình trạng nứt sàn sọ, nứt xương thái dương, các xoang trước mặt bị bể, gãy xương sườn, gãy xương tay, xương chậu…

Người nhà chị T. cho biết chị T. từng có chồng và có hai con, chồng chị mất cách đây hơn 8 năm. Chị T. và ông X. quen nhau hơn 2 năm, tuy bị người nhà ngăn cản nhưng ông X. nhiều lần tới lui cùng chị T..

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