Hoàn cảnh của cháu T. khá éo le, mồ côi cha, mẹ bỏ đi khi em từ nhỏ nên ở cùng bà nội. Tháng 9/2021, cháu T. được cô ruột là Nguyễn Hồng Lan nhận nuôi, đưa về sống chung.

Theo báo thanh Niên đưa tin, ngày 8/3, Công an Huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (ngụ khóm 10, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác. Bị can Lan bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi. Còn nạn nhân là cháu N.K.T (14, ngụ ấp 15, xã Khánh Thuận, H.U Minh, Cà Mau), gọi bị can Lan là cô ruột. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 2/3, một người dân ở gần khu trọ của bà Lan đang ngủ thì nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội nên quay lại clip thu tiếng chửi, đánh. Đồng thời, người quay clip còn khẳng định, vụ đánh đập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.

Không chỉ vậy, khoảng hơn tháng nay, anh thường xuyên nghe tiếng la chửi, đánh đập trẻ con tương tự như vậy nhưng do có tường rào nên không thể nhìn thấy rõ sự việc. Người này cũng đã một lần báo đến khóm khi nghe có tiếng đánh đập trẻ con quá dã man nhưng không có bằng chứng nên sự việc không được xử lý. Trong đoạn clip âm thanh được biết, nguyên nhân đánh đập được bà Lan vừa đánh vừa mắng bé T. là bán được có 47 tờ vé số mà báo bà hơn 70 tờ. Vụ việc sau đó được cơ quan công an vào cuộc điều tra. Bị can Lan cũng khai nhận từng đánh bé T. 2 lần. Lần đầu cách đây khoảng 5 tháng, lần thứ 2 là rạng sáng 2/3. Lý do là bé bán số về nhà trễ và nhiều lần nói dối về số lượng vé số khiến Lan phải bồi thường tiền cho đại lý.

Căn phòng bà Lan bạo hành bé gái 14 tuổi - Ảnh: PLO) Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, hiện bé T. đang được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau nuôi dưỡng tạm thời. Đồng thời, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau cũng đã ký văn bản can thiệp khẩn cấp theo Luật trẻ em. Sở LĐ-TB-XH đề nghị UBND H.Trần Văn Thời lập kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp đối với cháu T. Được biết, hoàn cảnh của cháu T. khá éo le, mồ côi cha, mẹ bỏ đi khi em từ nhỏ nên ở cùng bà nội. Tháng 9/2021, cháu T. được cô ruột là Nguyễn Hồng Lan nhận nuôi, đưa về sống chung ở khóm 10, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Từ khi sinh sống cùng cô ruột, bé T. được bà Lan giao cho đi bán vé số, phụ giúp kiếm sống. Những người ở gần nhà cho biết, bé T. bán số dạo rất giỏi, bán nhiều hơn những đứa cùng trang lứa. Bé ăn uống ít, lại đi bán số dạo từ sớm đến quá nửa đêm mới về. Ai nhìn bé cũng thấy tội vì cái thân quá gầy, đen đúa, khắc khổ. Hiện, cơ quan công an xác minh làm rõ vụ bé T. bị cô ruột hành hạ để xử lý theo quy định.

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