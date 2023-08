Theo báo thanh Niên đưa tin, ngày 8/3, Công an Huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Lan (ngụ khóm 10, TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời) để điều tra hành vi hành hạ người khác. Bị can Lan bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai và có con dưới 36 tháng tuổi. Còn nạn nhân là cháu N.K.T (14, ngụ ấp 15, xã Khánh Thuận, H.U Minh, Cà Mau), gọi bị can Lan là cô ruột.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 2/3, một người dân ở gần khu trọ của bà Lan đang ngủ thì nghe tiếng đánh đập trẻ con dữ dội nên quay lại clip thu tiếng chửi, đánh. Đồng thời, người quay clip còn khẳng định, vụ đánh đập kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ.