Lời khai 'bất nhất' trong vụ cô ruột bạo hành cháu gái bán vé số, hé lộ hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân: Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi biệt tăm

Xã hội 04/03/2022 08:49

Liên quan đến vụ việc bé gái ở Cà Mau bị hành hạ hơn 1 tiếng đồng hồ, nạn nhân cho biết có bị cô ruột đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến ngày 3/3, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) Nguyễn Phương Đông xác nhận, có vụ việc người dân trình báo một bé gái bị người thân đánh đập, chửi mắng.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Phương Đông cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 2/3, UBND thị trấn Sông Đốc đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo tìm hiểu, người quay clip trên là anh T. (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc). Tuy nhiên, anh này yêu cầu giấu tên khi kể lại toàn bộ bối cảnh quay clip. Nạn nhân là bé T. (14 tuổi), còn người đánh đập bé là bà L. (cô bé T.).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết trên tờ Thanh Niên"Chúng tôi đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa cháu T. đi giám định thương tật, để có hướng xử lý vụ việc".

"Bà L. đã thừa nhận, bà là đã chửi, đánh đập trẻ em trong clip do một người dân ở gần khu trọ quay lại. Nhưng bà L. cho rằng, mình đánh để dạy, vì cháu không trung thực", nguồn tin này thông tin thêm.

Lời khai 'bất nhất' trong vụ cô ruột bạo hành cháu gái bán vé số, hé lộ hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân: Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bỏ đi biệt tăm - Ảnh 1
Khu trọ nơi phát ra âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng khóc của bé gái - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Tổ Quốc, theo lời khai của cháu T., cháu có bị cô ruột (bà L.) đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T. nhớ bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2022, do đi bán vé số về trễ.

Song, bà L. thừa nhận chỉ đánh cháu T. 2 lần (1 lần cách đây khoảng 5 tháng và 1 lần vào ngày 2/3). Người này đánh cháu ruột của mình do bé nhiều lần cháu nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Qua vụ việc, UBND huyện chỉ đạo công an huyện tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định (nếu có). Song song đó, chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH huyện phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc triển khai kế hoạch can thiệp hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Do cháu T. chưa có người chăm sóc thay thế, nguyện vọng cháu T. muốn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để được chăm sóc và bảo vệ nên UBND huyện Trần Văn Thời đề xuất Sở LĐ-TB-XH tiếp nhận khẩn cấp cháu T. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để được chăm sóc và giáo dục.

Theo tìm hiểu, cháu T. có cha nhưng đã qua đời còn mẹ thì bỏ đi. Từ nhỏ cháu T. sống với bà nội. Đến tháng 9/2021, cháu được cô ruột là bà Lan rước về sống chung.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho hay đã tiếp nhận cháu N.K.T. vào nhà "tạm lánh" từ UBND thị trấn Sông Đốc để bảo vệ khẩn cấp, chăm sóc và phục hồi sức khỏe cũng như ổn định tâm lý cho cháu trong thời gian chờ tìm thân nhân nhận về gia đình.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện cháu T. có nhiều vết bầm ở tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, mông.

Toàn cảnh vụ bé gái bán vé số ở Cà Mau bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng: Người 'giấu mặt' quay clip hé lộ sự thật gây phẫn nộ

Toàn cảnh vụ bé gái bán vé số ở Cà Mau bị người thân hành hạ hơn 1 tiếng: Người 'giấu mặt' quay clip hé lộ sự thật gây phẫn nộ

Mới đây, trên MXH xuất hiện một đoạn clip được cho là một vụ hành hạ trẻ em khiến nhiều người bức xúc. Trong clip, một người phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, tra hỏi tại sao chỉ bán được ít như vậy, kèm theo đó là âm thanh tiếng đánh đập và tiếng khóc thét của bé gái.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bán vé số bị đánh bé gái bán vé số bé gái bị bạo hành ở Cà Mau

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 7 giờ 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 42 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 8 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số