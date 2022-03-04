Cụ thể, Phó Chủ tịch Nguyễn Phương Đông cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, ngày 2/3, UBND thị trấn Sông Đốc đã chỉ đạo công an vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Theo nguồn tin từ VietNamNet, đến ngày 3/3, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) Nguyễn Phương Đông xác nhận, có vụ việc người dân trình báo một bé gái bị người thân đánh đập, chửi mắng.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) cho biết trên tờ Thanh Niên: "Chúng tôi đang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc, đồng thời đưa cháu T. đi giám định thương tật, để có hướng xử lý vụ việc".

Theo tìm hiểu, người quay clip trên là anh T. (ngụ khóm 10, thị trấn Sông Đốc). Tuy nhiên, anh này yêu cầu giấu tên khi kể lại toàn bộ bối cảnh quay clip. Nạn nhân là bé T. (14 tuổi), còn người đánh đập bé là bà L. (cô bé T.).

"Bà L. đã thừa nhận, bà là đã chửi, đánh đập trẻ em trong clip do một người dân ở gần khu trọ quay lại. Nhưng bà L. cho rằng, mình đánh để dạy, vì cháu không trung thực", nguồn tin này thông tin thêm.

Khu trọ nơi phát ra âm thanh đánh đập, kèm theo tiếng khóc của bé gái - Ảnh: VietNamNet

Dẫn tin từ Tổ Quốc, theo lời khai của cháu T., cháu có bị cô ruột (bà L.) đánh đập, chửi mắng nhiều lần nhưng không nhớ chính xác thời gian. Thời điểm gần nhất cháu T. nhớ bị đánh bằng cây tre vào các ngày 28/2, 1/3 và 2/3/2022, do đi bán vé số về trễ.

Song, bà L. thừa nhận chỉ đánh cháu T. 2 lần (1 lần cách đây khoảng 5 tháng và 1 lần vào ngày 2/3). Người này đánh cháu ruột của mình do bé nhiều lần cháu nói dối về việc bán vé số khiến bà phải bồi thường tiền cho chủ đại lý.

Qua vụ việc, UBND huyện chỉ đạo công an huyện tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định (nếu có). Song song đó, chỉ đạo Phòng LĐ-TB-XH huyện phối hợp với UBND thị trấn Sông Đốc triển khai kế hoạch can thiệp hỗ trợ kịp thời theo quy định.

Do cháu T. chưa có người chăm sóc thay thế, nguyện vọng cháu T. muốn vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để được chăm sóc và bảo vệ nên UBND huyện Trần Văn Thời đề xuất Sở LĐ-TB-XH tiếp nhận khẩn cấp cháu T. vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau để được chăm sóc và giáo dục.

Theo tìm hiểu, cháu T. có cha nhưng đã qua đời còn mẹ thì bỏ đi. Từ nhỏ cháu T. sống với bà nội. Đến tháng 9/2021, cháu được cô ruột là bà Lan rước về sống chung.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau cho hay đã tiếp nhận cháu N.K.T. vào nhà "tạm lánh" từ UBND thị trấn Sông Đốc để bảo vệ khẩn cấp, chăm sóc và phục hồi sức khỏe cũng như ổn định tâm lý cho cháu trong thời gian chờ tìm thân nhân nhận về gia đình.

Qua kiểm tra sức khỏe ban đầu, cơ quan chức năng phát hiện cháu T. có nhiều vết bầm ở tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, mông.