Vụ xe múc 'băm nát' 2 ô tô: Tài xế điều khiển có dấu hiệu cấu thành tội giết người?

Xã hội 03/03/2022 20:52

Liên quan đến vụ việc xe múc 'băm nát' ô tô trên công trường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ThS Trần Thanh Thảo, Giảng viên Khoa luật Hình sự, Đại học Luật TP.HCM nói về những tội danh mà tài xế có thể đối mặt.

Theo nguồn tin từ Thanh Niên, sáng 2/3, Công an  huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết đã tạm giữ hình sự Đ.V.H, tài xế xe múc của một nhà thầu phụ, đang thi công công trình cầu ở thôn 2, xã Thuận Minh (H.Hàm Thuận Bắc; thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Cụ thể, vào chiều ngày 1/3, H. đang ngồi trên xe múc, ngay trước cửa lán trại của công trường thì xảy ra cự cãi với tài xế ô tô bán tải BS 60C-122.26. Trong lúc cãi vã nhau, H. điều khiển gàu múc đập thẳng xuống đầu xe bán tải dù người tài xế cố gắng lùi ra sau để né tránh.

Chưa dừng lại, H. tiếp tục nhấc gàu lên đập nhát thứ hai vào giữa đầu xe ô tô bán tải, khiến phương tiện này bẹp nát. Rất may tài xế xe bán tải mở cửa thoát thân. Chiếc gàu của xe múc tiếp tục đuổi theo tài xế xe bán tải có ý định “cạp” cả người, nhưng không kịp thực hiện.

Cũng liên quan đến đối tượng này, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nam thanh niên này đã thực hiện hành vi điều khiển xe máy múc đập 2 nhát vào đầu chiếc xe tải 29H-477.53 đậu trước lán trại khiến chiếc xe này gần như nát bét, rời ra. 

Vụ xe múc 'băm nát' 2 ô tô: Tài xế điều khiển có dấu hiệu cấu thành tội giết người? - Ảnh 1
Chiếc xe múc giương cao gàu múc, đập thẳng vào đầu chiếc xe bán tải - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với báo An Ninh Thủ Đô, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, những hình ảnh trong đoạn video cho thấy, lái xe gầu múc khi phát hiện ra chiếc xe ô tô di chuyển đã lái máy xúc lao theo và dùng gầu múc bổ mạnh từ trên xuống hai lần vào vị trí ghế lái và kính chắn gió.

Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể khiến người ngồi trong xe mất mạng. Nạn nhân không tử vong là do may mắn chạy thoát. Lỗi của đối tượng thực hiện hành vi trong trường hợp này là lỗi cố ý trực tiếp.

Như vậy, trong cùng một thời điểm, hành vi trên đã xâm phạm đến hai khách thể, đó là tính mạng của con người và quyền sở hữu tài sản của công dân.

Do đó, đối tượng thực hiện hành vi có dấu hiệu phạm 2 tội, là tội Giết người và tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Điều 123 BLHS 2015 sửa đổi về Tội giết người quy định, người nào giết người có tính chất côn đồ thì bị phạt tù từ 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Do nạn nhân lái xe bán tải may mắn thoát chết, nên hành vi của đối tượng thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Theo đó, với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá ba phần tư mức phạt tù mà điều luật quy định.

Cũng theo Luật sư Thu, với hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, theo Điều 178 BLHS 2015, tùy vào giá trị tài sản bị hư hỏng, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù tới 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-100 triệu đồng cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trường hợp kết quả định giá cho thấy chiếc xe này bị hư hỏng hoàn toàn không thể phục hồi được nữa và trị giá chiếc xe từ 500 triệu đồng trở lên, thì lái xe gầu múc sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt từ 15-20 năm tù theo khoản 4, Điều 178 Bộ luật hình sự 2015.

Trường hợp tài sản thiệt hại trị giá từ 200-500 triệu đồng, hình phạt sẽ là phạt tù từ 5 - 10 năm - Luật sư Thu nhấn mạnh.

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